PANDA Manicouagan change de nom

PANDA Manicouagan souhaite faire connaître ses services afin de répondre à une plus grande clientèle aux prises avec un TDAH ou le syndrome Gilles de la Tourette. Aujourd’hui, l’organisme se lance dans un nouveau projet de changement de nom et de logo.

PANDA Manicouagan, dont le nom était initialement lié à une affiliation avec d’autres PANDA à travers le Québec, se trouve désormais en quête d’une identité plus représentative de ses actions dans les MRC de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

« Tout ça découle d’une démarche qu’on a faite avec notre équipe et les membres du conseil d’administration au mois de mai dernier dans laquelle au fil de nos échanges, on s’est bien rendu compte que notre nom et notre logo ne reflètent pas vraiment ce qu’on est et ce qu’on fait », explique Elizabeth Blackburn, coordonnatrice de l’organisme.

L’incompréhension liée à l’acronyme PANDA, qui signifie Parents Aptes à Négocier le Déficit de l’Attention, a également été soulignée par madame Blackburn.

« Les gens nous demandent constamment “pourquoi PANDA ?”, car ils ne font pas le lien avec l’acronyme. On n’est pas connu comme on souhaiterait l’être. »

Le constat est clair, le nom PANDA Manicouagan est faussement perçu dans la communauté, créant souvent l’idée que les services s’adressent uniquement aux enfants.

« On souhaite vraiment que nos services soient mieux connus au sein de la communauté et surtout des collaborateurs à travers le territoire. Et d’avoir un nom et un logo qui facilitent notre visibilité et nos services. C’est là qu’on s’est dit qu’on avait un travail de changement d’image de marque à faire », exprime la coordonnatrice.

Pour remédier à cette situation, l’organisme a décidé de s’associer à l’agence ImageXpert de Baie-Comeau.

« C’est tout un processus où on a décidé d’être accompagné pour pouvoir faire les bons choix et ne pas avoir à le refaire dans les prochaines années. Ils vont nous aider à trouver le nouveau nom, le nouveau logo et les changements sur le site Internet », confie Mme Blackburn.

PANDA Manicouagan va bénéficier d’une aide de 7 598 $ de la part de la MRC Manicouagan pour ce projet. Le reste du budget sera pris en charge par l’organisme comme le mentionne la responsable.

« C’est PANDA Manicouagan qui va assurer le reste des frais. Bien sûr, après, on aimerait faire un guide et rafraîchir tout ça. »

Élargir ses services

Outre le changement d’image, l’organisme exprime également le désir d’élargir ses services aux adultes.

« Notre souhait serait vraiment d’élargir nos services aux adultes, on offre du soutien, mais d’élargir ça. On aimerait ça être capable d’être un peu plus polyvalent. On connaît le sujet, mais on a forcément besoin d’employés spécialement dans ce sujet. »

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de PANDA Manicouagan d’être proche de la communauté et de répondre à ses besoins.

« C’est une démarche qui fait du sens avec notre souhait d’être vraiment proche de la communauté et de répondre à leurs besoins. Alors, c’est important que les gens qui vivent avec un TDAH nous appellent et qu’on les entende », conclut Elizabeth Blackburn.

Rappelons que PANDA Manicouagan a comme objectif général d’amener aide et soutien aux parents, enfants, intervenants ainsi que leur entourage, touchés par le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome de Gilles de la Tourette dans les MRC de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.