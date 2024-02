Baie-Comeau : Six mois de silence pour la famille Gagné

Caroline et Dany Gagné ont vécu un stress financier pendant plus de six mois. Rappelons que la compagnie d’assurance Allianz avait dans un premier temps refusé de payer pour les soins d’Alexis Gagné, 18 ans lors de son accident à Miami.

La raison ? 58 mg d’alcool/100 ml (0,05) avaient été détectés le sang du jeune adulte. Sans explications, Allianz a accepté de réévaluer le dossier, mais sans donner de suite à la famille. Depuis ce temps, toutes les semaines, des copies de facture étaient livrées chez les Gagné pour une somme totalisant 460 000 $ canadien. « Il y en avait de 6 000 $, 30 000 $, 50 000 $ et même de 100 000 $ », raconte Dany Gagné. Les copies de facture n’étaient jamais accompagnées d’explications. C’est avec soulagement que les parents d’Alexis ont finalement reçu une confirmation par courriel de l’assureur le 1er février expliquant que tout était payé. « Pour quelle raison ils ont décidé de payer, on ne le sait pas », expliquent M. et Mme Gagné qui n’ont jamais eu cette réponse de la compagnie Allianz malgré leur demande d’explication faite par téléphone et courriel. « Ils ont décidé de payer, c’est l’important », conclut la maman d’Alexis.