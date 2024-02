Nouveau Monde Graphite veut s’entendre avec Pessamit

S’assurer de bien faire ses ententes avec la communauté de Pessamit, c’est la priorité de l’année pour Nouveau Monde Graphite (NMG), avant de débuter sa production à Baie-Comeau d’ici 2030.

Rappelons que NMG a acquis la totalité du gisement du Lac Guéret de classe mondiale de Mason Resources en janvier.

« Nouveau Monde Graphite aspire à travailler en collaboration avec la Première Nation innue de Pessamit », indique Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG.

« C’est important, avant de mettre de grosses sommes sur le projet, qu’on implique tôt la communauté et que l’on comprenne tout de suite leurs préoccupations et les opportunités », ajoute-t-il.

Trois ans

Pour 2024, le plus important est donc l’entente de « pré-développement » avec la communauté de Pessamit.

« On a des échanges et on les tient informer de ce qu’on fait. Je sens qu’il y a un désir de développer le projet », fait savoir M. Desaulniers.

Trois ans sont nécessaires pour ces travaux.

Lorsque l’entente sera conclue, 18 mois de travaux seront à prévoir pour « livrer une étude de faisabilité et débuter la procédure environnementale ».

« Par la suite, ça dépend de la rapidité de nos gouvernements. Sur le projet de la mine Matawinie, ça nous a pris 19 mois pour obtenir notre décret et pouvoir commencer les travaux », explique le président.

De façon « réaliste », dans le milieu de 2027, NMG pourrait « débuter la construction pour une opération juste avant le compteur de 2030 ».

Important projet

« C’est certain que ça rayonnera sur toute la Manicouagan. On avait évalué le projet à 1,4 M$ l’an dernier, sans compter la deuxième transformation et tout ce qui va arriver pour transporter le matériel au niveau logistique », soutient M. Desaulniers.

Depuis le début du projet, c’est environ 80 millions de dollars qui ont été investis.

« La plupart ont été investis par Mason Graphite. Ça fait en sorte qu’on acquiert un actif très avancé », mentionne le principal intéressé.

« Nous, on a fait pour environ 1 million de dollars de travaux. Ce sont principalement des travaux de planification », poursuit-il.

Pour Eric Desaulniers, « le Québec est une plaque tournante dans le graphite ».

« Je comprends qu’il y aurait de l’ambition de développer plus rapidement le projet, mais on est très réaliste », conclut-il.