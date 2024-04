Les départs repoussés aux 30 minutes à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Les conditions de navigation défavorables forcent la Société des traversiers du Québec à repousser le délai entre les traversées à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Au lieu d’être aux 20 minutes à partir de chaque rive, les allers-retours se réaliseront aux 30 minutes, et ce, jusqu’à nouvel ordre, a avisé la STQ à 17 h, via son système d’alerte.



Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.