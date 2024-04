Premier Tech fait le bilan de sa première année à Pointe-aux-Outardes

« Je pense que ça a rassuré des gens, de les rencontrer. Ce n’est pas encore parfait, ce qu’on a c’est un projet pilote. Mais, on a pour but de faire des ajustements », mentionne Frédéric Caron, le directeur gestion ressources naturelles pour Premier Tech Producteurs et Consommateurs.

Le 3 avril, les représentants de Premier Tech ont rencontré une trentaine de citoyens de Pointe-aux-Outardes afin de les renseigner sur leurs opérations de la dernière année.

« Le but, c’était d’informer les gens sur ce qui a été fait dans la dernière année. C’est positif, on voit qu’il y a une acceptation sociale », déclare le maire, Julien Normand.

Premier Tech, une entreprise dont le siège social est à Rivière-du-Loup et qui possède une tourbière à Pointe-Lebel, a débuté des tests d’équipements l’an dernier à Pointe-aux-Outardes pour sa nouvelle technologie de récolte de la tourbe.

Il s’agit d’un projet pilote de trois ans. « On se rappelle que l’année passée, quand on a présenté notre projet, c’était théorique. Ça n’avait jamais été fait ailleurs ce type de récolte. La technologie n’existait pas à grande échelle », poursuit-il.

Selon M. Caron, même si l’entreprise est installée à Pointe-Lebel depuis plusieurs années, il y a encore beaucoup de questions de base sur les méthodes de fonctionnement de l’entreprise lors de ces séances d’information.

Prototypes

L’entreprise a développé depuis un an d’autres prototypes afin d’améliorer le premier qu’elle a mis en marche au départ.

« Le dernier prototype fonctionne beaucoup mieux que les autres d’avant. On a décidé de stationner les équipements qui créaient des impacts dont on ne voulait pas. Donc, cette année, il ne nous reste qu’un équipement pour fonctionner », explique Frédéric Caron.

En 2024, un seul appareil sera en fonction. « On va se concentrer sur notre équipement pour les suivis avec les scientifiques », indique-t-il, précisant que le la démarche scientifique des impacts environnementaux est sous la supervision de l’Université Laval.

Pointe-Lebel

Les tests de récoltes seront quelque peu différents cette année. « On va faire des travaux à l’extérieur de Pointe-aux-Outardes pour commencer l’année et si ça va bien, on aimerait finir la saison à Pointe-aux-Outardes. Mais, c’est possible qu’il n’y ait pas de récolte à Pointe-aux-Outardes cette année », confirme M. Caron.

Premier Tech commencera la saison sur une parcelle de son terrain à Pointe-Lebel.

« Il faut comprendre qu’à Pointe-Lebel, nous avons des opérations régulières et que cela ne touche en rien à ces opérations de tourbière ou à notre usine. Ça n’a aucun impact. Il y a cependant une petite partie, où les chercheurs ont fait les tests d’équipement déjà. Ça, on va continuer ça », révèle ce dernier.

Il y aura également des tests qui se réaliseront à l’extérieur. « Par la suite, on s’en va dans la région de Québec, à Lévis. Pour les scientifiques, le processus ne peut être testé dans une seule région, en raison des conditions spécifiques d’une région ou d’une autre. Ensuite, si tout va bien, on va terminer la saison à Pointe-aux-Outardes. On va aussi y revenir en 2025 », précise Frédéric Caron.

Temporaire

Les installations de l’entreprise à Pointe-aux-Outardes sont temporaires. Le maire, Julien Normand, se dit toutefois satisfait d’y voir les récoltes. Il salue l’initiative et l’approche de Premier Tech.

« Si la recherche est viable et que ça donne de bons résultats, là ils vont probablement s’installer de manière plus permanente et il y aura des infrastructures qui pourront nous amener des revenus de taxes », mentionne-t-il.