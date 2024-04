615,8 M$ en investissements routiers sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Québec injectera près de 616 M$ au cours des deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la Côte-Nord. C’est la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui en ont fait l’annonce, lundi, à Sept-Îles.

La ministre parle d’investissements majeurs, qui permettront le développement socio-économique de la région.

Plusieurs projets seront entrepris sur la Côte-Nord, grâce à cette somme. On peut nommer le réaménagement de quatre intersections avec la route 138 et la réalisation de travaux d’asphaltage aux Bergeronnes, qui viendront augmenter la sécurité.

Il y aura aussi de l’asphaltage sur la route 138 sur près de 14 kilomètres, à l’est de Sept-Îles, qui viendra améliorer le confort de roulement des usagers, mais aussi la sécurité des cyclistes, parce que les accotements seront élargis.

Le 616 M$ d’investissement est réparti de cette façon : 118 M$ pour améliorer l’état des chaussées, 56 M$ pour améliorer l’état des structures, 433 M$ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, 7 M$ pour concrétiser des projets aéroportuaires et 211 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur la Route blanche.

Réalisations en 2023

Yves Montigny a effectué un rappel des différents projets réalisés au cours de la dernière année. Il a mis de l’avant la réfection de la route 172, au nord de la côte Sainte-Marguerite, à Sacré-Cœur, la réfection de la route 138, à l’ouest de Port-Cartier, ainsi que l’amélioration de la route 389.

Il a aussi rappelé que la réfection de la côte Bellevue, à Franquelin, a débuté.

Désenclavement

Pour ce qui est du prolongement de la route 138, la ministre Champagne Jourdain a rappelé que son gouvernement avait toujours l’ambition de faire le parachèvement de cette artère. Actuellement, deux tronçons sont en réalisation et deux autres sont à l’étude.

Toujours sur le désenclavement, il a été reconfirmé que les études pour le pont sur le Saguenay devraient être terminées pour l’automne 2024.