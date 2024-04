Les paroisses de la Côte-Nord lancent leur campagne de financement

C’est sous le thème « La foi, un don qui se partage! » que la campagne de financement des paroisses aura lieu du 17 au 28 avril sur la Côte-Nord. Durant cette période, des communautés chrétiennes feront appel à la générosité de la population.

« Pour réaliser leur mission, les paroisses doivent payer des salaires, des équipements, du matériel d’animation, sans oublier les frais de chauffage, d’entretien et de réparation des bâtiments », affirme la responsable des communications du Diocèse de Baie-Comeau, Christine Desbiens, par voie de communiqué.

Avec les quêtes des célébrations de fin de semaine, la campagne de financement représente l’une des plus importantes sources de revenus des paroisses.

Chaque communauté chrétienne mène sa campagne et en récolte les fruits. Elle utilise les moyens les plus appropriés pour son milieu.

« Plus de 20 000 feuillets seront distribués dans les prochains jours. Il n’y a pas d’objectif global, cela est laissé à la discrétion de chaque paroisse », précise Mme Desbiens.

Selon les témoignages transmis par le Diocèse, des croyants de la Côte-Nord sont toujours motivés à s’impliquer dans leur communauté chrétienne.

« Je m’engage en catéchèse avec les enfants parce que je veux les accompagner en les écoutant et en partageant la foi qui m’habite », divulgue Odette Tremblay des Escoumins.

Pour Annette et Gaétan Gauthier de Baie-Comeau, il est agréable de rencontrer « de beaux jeunes parents ouverts à la personne de Jésus et intéressés par la foi chrétienne », en pastorale du baptême. « Nous partageons notre foi avec eux en leur présentant le cœur du message de Jésus : aimer Dieu et son prochain. »

Quant à Anne Boudreau de Sept-Îles, elle se dit motivée par l’authenticité des adolescents. « Ils veulent savoir qui est Jésus. Ils parlent beaucoup de partage et de pardon. Ils ont des questions franches remplies de sens », partage-t-elle.