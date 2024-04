Le Drakkar l’emporte…de justesse

Baie-Comeau – Le Drakkar a eu chaud, mais est quand même parvenu à venir à bout du Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 2-1, vendredi soir, lors du premier match de cette série quart-de-finale.

Victorieux dans un cinquième match consécutif depuis le début des éliminatoires, les vikings du navire ont trimé beaucoup plus dur que prévu avant de concrétiser ce triomphe serré devant une salle pleine de 3042 amateurs au centre Henry-Leonard.

Un très bon début de rencontre a permis aux locaux de se forger une priorité de 2-0 au milieu d’engagement grâce à deux filets, inscrits en seulement 25 secondes d’intervalle face au gardien Antoine Keller.

Le défenseur Niks Fenenko a profité d’un jeu de puissance pour ouvrir la marque avant de voir Justin Poirier doubler l’avance des siens avec un autre superbe tir dans la partie supérieure.

Unités spéciales

En plein contrôle au cours du premier engagement, les locaux ont ensuite éprouvé plus d’ennuis dans la dernière portion du match, notamment avec leur jeu de puissance limité à un seul but en sept tentatives.

« C’était important de bien commencer le match et c’est ce qu’on a fait. Nous avons ensuite manqué de constance et, la moindre erreur, peut faire une différence. Le Titan en a profité et on sait maintenant qu’il faut être alertes pendant 60 minutes », a résumé Justin Poirier, première étoile de la rencontre.

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a aussi aimé le début de partie, mais un peu moins la fin. « J’ai trouvé les gars nerveux en partant. Les bâtons étaient plus serrés. Les petits détails vont faire la différence et c’est pourquoi c’est devenu plus difficile en fin de match. »

Même si tout n’était pas parfait, le pilote va prendre la victoire. « Malgré la performance moyenne, nous avons trouvé une façon de gagner la première. Il s’agit maintenant de se regrouper et de revenir à notre style qui nous permet de connaître du succès. »

Son homologue Gordie Dwyer savait que la mission s’annonçait de taille face au Drakkar. « C’est une grosse machine de l’autre côté et nos joueurs n’ont pas abandonné. J’ai bien aimé la deuxième moitié de notre match et c’est là-dessus qu’il faut bâtir pour la partie de samedi », a commenté le dirigeant.

En vitesse

Colby Huggan, en avantage numérique, a sonné la riposte des visiteurs face au vétéran Charles-Édward Garvel (26 arrêts) solide devant le filet des vainqueurs. Le numéro 31 a particulièrement brillé dans les derniers instants de la troisième période.

Blessé à l’entraînement, l’attaquant Julien Paillé manquait à l’appel dans le clan du Drakkar. Il pourrait revenir au jeu durant cette série, mais sera de nouveau absent pour l’affrontement numéro deux.

Les deux formations se retrouveront, samedi après-midi (16 h), pour le deuxième duel de cette série quart-de-finale présenté sur la patinoire du centre Henry-Leonard.