Drakkar : Raoul Boilard finaliste pour le trophée Michel-Bergeron

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé ses finalistes pour le trophée Michel-Bergeron et Raoul Boilard du Drakkar de Baie-Comeau en fait partie.

Le trophée Michel-Bergeron est remis à la recrue offensive de l’année. L’attaquant baie-comois est en compétition avec Caleb Desnoyers des Wildcats de Monction et Émile Guité des Saguenéens de Chicoutimi.



En 68 matchs, Boilard a dominé tous les joueurs recrues de la LHJMQ avec 40 mentions d’aide et 62 points, terminant au troisième rang des marqueurs du puissant Drakkar.

Le centre de 17 ans a également mené les joueurs de première année avec un différentiel de +27, 563 mises au jeu remportées et une efficacité de 57,6% au cercle des mises au jeu.

« Boilard devrait être repêché par une équipe de la LNH, à la fin juin », indique la LHJMQ, par voie de communiqué.

De son côté, Desnoyers a été le premier choix au total du Repêchage 2023 de la LHJMQ. Il a complété sa saison de 16 ans avec 20 buts et 36 aides pour 56 points, en 60 rencontres. Et seul Raoul Boilard a récolté plus de mentions d’aide que lui.



Repêché tout juste après Desnoyers en juin, Guité a terminé au deuxième rang du circuit parmi les recrues avec 25 buts et 57 points, en 61 matchs. Ses 11 buts en avantage numérique lui ont également valu le deuxième échelon chez les joueurs de première année.