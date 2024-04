La poésie s’invite à Baie-Comeau

Animée par une soif d’apprendre, Ginette Andrée Poirier est retournée sur les bancs d’école une fois à la retraite. Lauréate du Prix national pour les aînés en 2011 et du prix Piché en 2015, la native de Baie-Comeau sera à la Bibliothèque Alice-Lane le 23 avril pour présenter son premier recueil de poèmes La certitude des lilas.

« Un besoin de dire les choses, empreint de nostalgie et de tendresse. » C’est dans cet état d’esprit là que Ginette nous parle de ses poèmes.

Depuis sa retraite en 2011, cette ancienne rédactrice en communication pour le gouvernement du Québec s’est lancée dans une quête artistique et intellectuelle. Dotée d’un esprit curieux et d’une détermination inébranlable, elle s’était fixé deux objectifs : terminer son baccalauréat et publier ses écrits. C’est chose faite !

Aujourd’hui, elle atteint un jalon remarquable dans sa carrière d’écrivaine avec le lancement de son premier recueil de poésie, intitulé La certitude des lilas, qui rassemble une collection envoûtante de 60 poèmes.

« Mon inspiration vient de mon enfance à Baie-Comeau. Le fleuve est toujours dans ma poésie, et dans mes premiers jets, c’est toujours la Manicouagan, le fleuve, les petites fleurs des champs, la montagne, etc. » confie la poétesse.

Ainsi, son enfance sur la Côte-Nord a été le terreau fertile d’où ont germé les poèmes contés dans son livre. Une influence qu’elle qualifie de déterminante.

Pour elle, écrire de la poésie est un acte d’humilité, une invitation à écouter la voix intérieure qui cherche à s’exprimer.

Dans un monde souvent troublé par les conflits, la politique et les préoccupations environnementales, la poésie offre à Mme Poirier une échappatoire.

« C’est ce qui me donne un sentiment de plénitude. Ça ne va pas si bien dans le monde, les guerres, la politique, l’environnement… La poésie c’est ce qui me réconcilie avec l’humanité, c’est ce qui me permet de croire qu’on va s’en sortir et que l’amour va finir par primer. C’est ce qui me rend vivante ! »

Le lancement aura lieu le 23 avril à la Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, où l’auteure sera présente pour rencontrer ses lecteurs et partager son amour pour les mots et la poésie.