2 000 repas pour les plus démunis

C’est grâce à Martine Cantin, enseignante en Cuisine au Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire depuis 26 ans, que La Tablée des Chefs s’est installée dans les cuisines de la polyvalente des Baies. Ce sont 8 élèves qui ont cuisiné plus de 2 000 repas pour le Comptoir alimentaire l’Escale du 16 au 18 avril.

À l’occasion de la semaine du bénévolat, La Tablée des Chefs s’est associée à la polyvalente des Baies pour cette initiative culinaire. Martine Cantin, cheffe reconnue dans la région, partage son enthousiasme pour ce projet qu’elle a elle-même mené à Baie-Comeau.

« Le projet est né il y a 12 ans lorsque j’ai commencé à donner des cours à La Tablée des Chefs pour les jeunes de la DPJ et du centre d’accueil, les préparant ainsi à une vie autonome. On leur montre la base de la cuisine. Suite à ça, on a reçu beaucoup de messages de La Tablée des Chefs, et ils m’ont ensuite envoyé ce projet, où ils faisaient des repas pour le comptoir alimentaire et qu’on pouvait transformer 1 000 à 3 000 portions », exprime la professeure.

L’année dernière, 1 000 repas ont été concoctés par trois élèves, mais cette année, avec une équipe de huit, l’objectif a été porté au double de portions constituées de pain de viande au porc et aux lentilles. Et Martine Cantin ne compte pas s’arrêter là.

« L’année prochaine, nous visons les 3 000 repas », se réjouit-elle.

Une cheffe engagée

Pour Mme Cantin, cet engagement va au-delà de la simple préparation de repas. « L’objectif principal était de produire 2 000 portions pour soutenir le comptoir alimentaire, et nous savons que cela aidera de nombreuses familles dans le besoin. »

Elle insiste sur l’importance de la sensibilisation à la sécurité alimentaire et à la réduction du gaspillage. « Nous mettons l’accent sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité alimentaire afin de nous assurer que nos produits parviennent aux bénéficiaires dans les meilleures conditions », assure-t-elle.

Des élèves fiers

Les élèves, eux aussi, sont fiers de participer à cette initiative. Pour Ariane Beaudin, étudiante en Cuisine depuis septembre 2023, l’enthousiasme est à son comble.

« C’est vraiment génial de pouvoir aider les autres et de participer à un projet aussi important. En tant que végane, je suis particulièrement sensible aux causes qui soutiennent la planète et les gens », souligne-t-elle également quant à l’importance de l’engagement dans cette démarche.

Cette collaboration fructueuse entre La Tablée des Chefs et la polyvalente des Baies démontre la puissance de l’engagement communautaire et de l’éducation culinaire. Alors que les élèves se préparent déjà pour l’année prochaine, l’esprit d’entraide et de solidarité continue de prospérer au cœur de Baie-Comeau.