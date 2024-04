Changement de programmation pour Eau Grand Air

En raison de circonstances indépendantes, Kanen ne pourra plus participer au Festival Eau Grand Air prévu pour le 6 juillet au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

À la place, c’est Katia Rock qui se produira sur la scène Loto-Québec dans le cadre des Premières parties de la relève Hydro-Québec.

Originaire de Uashat-Mak-Maliotenam, cette artiste possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine.

Sa voix chaude, puissante et envoûtante lui permet de composer et d’interpréter des mélodies qui s’inspirent à la fois du répertoire ancestral de son peuple et de la fusion contemporaine de musique folk rock.