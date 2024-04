Coupe Chevrolet | Les Vikings M11 BB de Baie-Comeau récoltent le bronze

Une seule des huit équipes de la Côte-Nord prenant part au volet masculin de la Coupe Chevrolet, qui se tenait en Mauricie, est parvenue à jouer le dimanche. Les Vikings M11 BB de Baie-Comeau se sont malheureusement inclinés 1-0, en demi-finale, face aux Sieurs McDo de Matane.

Ces derniers ont par la suite été blanchis, 5-0, en finale pour l’or, par les Sags-3 de Chicoutimi.

Les Baie-Comois, qui avaient perdu leur premier match de la compétition à Grand-Mère, s’étaient relevés avec trois victoires d’affilée pour atteindre le carré d’as.

Les Nord-Côtiers M13 AAA et M18 AA ont vu leur parcours respectif s’arrêter en quart de finale samedi soir.

Soulignons la participation de trois arbitres de la Côte-Nord lors de la Coupe Chevrolet. Les Port-Cartois Cédric Boucher et Noah Cormier ainsi que le Baie-Comois Benoit Farcy ont officié des matchs du M13 AA à Trois-Rivières.

Le trio d’arbitres de la Côte-Nord à la Coupe Chevrolet dans le M13 AA, Cédric Boucher, Noah Cormier et Benoit Farcy. Photo courtoisie

Résultats des équipes de la Côte-Nord à la Coupe Chevrolet 2024

M11 BB (Vikings, Baie-Comeau) à Grand-Mère

vs Deux-Montagnes/Lorraine – Défaite de 5-2

vs Lynx de Haute-Beauce – Victoire de 6-1

vs Forts de Chambly – Victoire de 7-1

vs Express Suroit (Châteauguay) – Victoire de 6-4

vs Sieurs McDo de Matane – Défaite de 1-0 (demi-finale)

M13 AA (Nord-Côtiers) à Trois-Rivières

vs Vics de Haute-Yamaska – Défaite de 3-2

vs Forestiers d’Amos – Victoire de 2-1

vs Mousquetaires de Saint-Hyacinthe – Défaite de 5-2

M13 AAA (Nord-Côtiers) à Nicolet

vs Sélects du Nord (Saint-Jérôme) – Victoire de 6-4

vs Dynamiques CCL – Victoire de 2-1 (tirs de barrage)

vs Lions Silver du Lac-Saint-Louis – Victoire de 3-2

vs Blizzard du Séminaire Saint-François (Québec) – Défaite de 4-3 (quart de finale)

M13 BB (Atanukan, Uashat mak Mani-utenam) à St-Louis-de-France

vs Royal de Métabetchouan – Défaite de 8-4

vs Express-2 de la Rive-Sud (QC) – Défaite de 4-3

vs Grizzlys de Mascouche – Défaite de 4-2

M15 AA (Nord-Côtiers) à St-Tite

vs Mousquetaires de Saint-Hyacinthe – Défaite de 8-0

vs Capitales de Rouyn-Noranda – Défaite de 9-1

vs Montagnards de Ste-Agathe-des-Monts – Défaite de 6-2

M15 BB (Atanukan) à Saint-Marc-des-Carrières

vs Hurricanes de Notre-Dame-de-Grâce – Défaite de 7-3

vs Voisins du Kamouraska – Défaite de 6-0

vs Gouverneurs du Noroit (Sainte-Foy/Sillery) – Défaite par forfait

M18 AA (Nord-Côtiers) à Saint-Boniface

vs Dragons-2 de l’Outaouais – Défaite de 4-1

vs Patriotes du Richelieu – Victoire de 5-2

vs Voltigeurs de Drummondville – Victoire de 5-2

vs Express-1 Rive-Sud – Défaite de 2-1 (quart de finale)

Junior AA (Gaulois, Côte-Nord)

vs Hull Volants de Gatineau – Victoire de 6-5 (tirs de barrage)

vs Sénateurs de Laval – Défaite de 4-3 (tirs de barrage)

vs Shaker HQNE (Nord-Est – Québec) – Défaite de 7-4