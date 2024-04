Les Jeux provinciaux de pêche débarquent à Baie-Comeau

Il y aura enfin un événement organisé pour les jeunes adolescents passionnés de pêche qui désirent se donner un défi. De plus, la première édition de cette activité se tiendra à Baie-Comeau en juin.

Les Jeux provinciaux de pêche sont organisés par l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes, avec l’aide de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

« Il existe une clientèle d’élite partout au Québec et c’est intéressant de faire quelque chose pour cette clientèle-là. On parle des 11-16 ans pour qui les activités d’initiation ne les intéressent pas », explique d’entrée de jeu Dominick Cuerrier, membre de l’Association des Chasseurs et Pêcheurs Manic-Outardes.

En fait, ce qui arrive, c’est que ces jeunes sont souvent laissés de côté. Les activités d’initiation à la pêche sont destinées aux enfants et les tournois plus importants visent les adultes.

« C’est pour des jeunes qui sont passionnés, mais qui vont souvent seulement pêcher à quai. On leur offre la possibilité de pouvoir pêcher à bord d’une embarcation, qu’ils vont eux-mêmes diriger », précise M. Cuerrier, bénévole pour l’organisation de l’événement.

« On voulait faire un événement pour les challenger et aussi pour pousser les jeunes », ajoute-t-il.

Les Jeux provinciaux de pêche, ce sera donc un tournoi qui veut aider l’élite de la relève à vivre une expérience hors du commun durant deux jours, les 29 et 30 juin.

Happening

« Au-delà de la pêche, on veut créer un happening », lance Dominick Cuerrier. Il y aura des conférences qui seront bientôt dévoilées.

L’Association Manic-Outardes veut aussi « mettre le voile sur l’essentiel des principes de conservation liés à cette activité afin que les participants deviennent de véritables ambassadeurs pour leurs milieux ».

Les jeux se dérouleront au réservoir Outardes 2. « C’est un réservoir sécuritaire, permissif au niveau de la météo, mais qui est surtout très relevé au niveau du défi. Il y a du gros poisson, pas facile à prendre », mentionne-t-il.

Des équipes pour la Côte-Nord, la Capitale-Nationale, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et l’Outaouais sont déjà dévoilées sur le site web de la Fédération.

Les équipes sont composées d’un minimum de quatre personnes, soit un conducteur de bateau, un parent responsable et deux jeunes participants.