Trois Nord-Côtières honorées pour les Mini-écoles des sciences de la santé

Jade et Anais Malec (Mingan, médecine) et Milla Bacon Moreau (Pessamit, physiothérapie) ont été honorées pour leur contribution au succès du projet parascolaire des Mini-écoles des sciences de la santé de l’Université Laval.

C’est lors du 34e Gala de la vie étudiante de l’Université Laval, qui se déroulait le 18 avril, qu’elles ont reçu leur récompense. Grâce à cet honneur, l’équipe a reçu une bourse de 1 000 $.

Le projet des Mini-écoles des sciences de la santé de l’Université Laval organise des séjours d’échange entre des personnes étudiantes de différents domaines en sciences de la santé de l’Université Laval et des membres de communautés autochtones.

Il vise à promouvoir l’éducation et la santé des enfants et des personnes adolescentes des Premières Nations et à encourager leur persévérance scolaire via des activités ludiques et des ateliers éducatifs. Une multitude de sujets y sont abordés comme les saines habitudes de vie, la sexualité et la santé mentale.

Les étudiants ont ainsi la chance d’acquérir une meilleure connaissance des enjeux de santé spécifiques aux communautés autochtones et peaufinent leur sensibilité culturelle et leur sens de responsabilité sociale.

Au total, 15 trophées et bourses ont été décernés aux étudiants qui, par leur implication et leur détermination, ont su contribuer à enrichir et embellir leurs communautés universitaire et régionale.