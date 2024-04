Des milliards de bouteilles en plastique se retrouvent dans l’environnement canadien

De nouvelles données canadiennes suggèrent que sur une période de neuf ans, entre 2012 et 2020, l’équivalent de plus de 15 milliards de bouteilles en plastique et jusqu’à 14 milliards de sacs d’épicerie en plastique sont devenus des déchets dans l’environnement du Canada. Une bouteille d’eau en plastique à usage unique dans un tas d’algues sur la rive à Iqaluit, au Nunavut, le vendredi 2 août 2019. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick