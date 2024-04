Hockey Senior AA | Le portrait restera le même

Il y a déjà un peu plus d’un mois que la dernière saison de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est terminée. Sans pour autant avoir tenu de réunion officielle, les responsables des quatre équipes ont déjà échangé en vue de la prochaine saison. Il n’est pas question de plus de matchs ni de plus d’équipes.

« Même concept », ce sont les propos mentionnés, chacun de leur bord, par Sébastien Deschênes des Gaulois de Port-Cartier et Steeve Cormier des Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Aux dires du joueur et gouverneur de la formation port-cartoise, « on ne voit pas comment on pourrait faire plus », a-t-il dit.

Si plusieurs partisans souhaitent davantage de matchs en saison, les tournois, le travail, la vie familiale et bien d’autres raisons font en sorte que le calendrier régulier ne comptera encore que huit matchs par club.

Steve Cormier aimerait d’ailleurs que les séries soient terminées avant la semaine de relâche.

« On a déjà de la misère à placer les matchs des playoffs. »

Quant au nombre d’équipes, Sébastien Deschênes souligne que ce n’est pas une option d’ajouter un club. « Ce n’est pas dans les discussions et on essaie de ne pas voir trop loin. »

Forestville, Labrador City et Fermont ne sont donc pas dans les plans des responsables du Senior AA de la Côte-Nord.

« Maliotenam a déjà manifesté un intérêt, mais ils ont des joueurs avec Sept-Îles et il n’y a rien de concret », soutient le dirigeant des Marchands.

Par ailleurs, autant M. Deschênes que M. Cormier saluent l’engouement des partisans lors de la dernière saison. Plusieurs matchs se sont joués devant des estrades combles.

« Jamais qu’on ne voyait ça avant que c’était sold out une semaine d’avance ! On ne peut pas grossir les arénas », mentionne le représentant des Gaulois.

À Havre-Saint-Pierre, deux matchs ont fait salle comble et « on a tourné autour de 900 spectateurs », mentionne Steeve Cormier.

Les deux dirigeants interviewés souhaitent cependant plus de bénévoles. Sébastien Deschênes parle de gens qui ne seraient pas rattachés à une équipe.