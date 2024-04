Quatre étudiants du Cégep de Baie-Comeau lancent ParaNordik

Tommy Brûlé-Tardif, enseignant en Techniques de comptabilité et gestion et responsable du projet, accompagne les étudiants Émile Boulianne, président de l’entreprise-école, Samuel Chartier, membre fondateur, Sabrina Blanchette, membre fondatrice et Jason Heppell, membre fondateur. Photo courtoisie