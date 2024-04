Fondation SSSM : la deuxième édition du tournoi de Dek hockey est lancée

Trois jours de plaisir, d’échanges et d’ambiance, tout en jouant au Dek hockey de façon compétitive, récréative ou encore initiatrice, c’est ce que propose la deuxième édition du tournoi de Dek Hockey au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan (SSSM) qui se tiendra les 7, 8 et 9 juin.

Il n’en fallait pas moins pour que Julien Camiré et Éric Dancause, copropriétaires du Centre Dek Hockey Côte-Nord, s’impliquent à titre de coprésidents d’honneur cette année.

« Le dek hockey permet de faire la promotion de la santé tout en pouvant encourager la pratique de sports extérieurs », ce qui représente les valeurs mêmes de la Fondation, ont mentionné MM. Camiré et Dancause.

Impliqué pour une deuxième année, Julien Camiré ajoute qu’en 2022, lors de la première édition, un total de 11 845 $ avait été amassé. « Pour la deuxième édition, on souhaite dépasser ce montant-là et avoir beaucoup plus d’équipes », lance-t-il lors de la conférence de presse le 26 avril. Des invitations dans les clubs de dek hockey à l’extérieur de la région seront même envoyées.

C’est pour ces raisons qu’une classe amicale a été ajoutée lors des inscriptions afin d’avoir la possibilité de s’initier et de jouer « sans pression ».

Un maximum de 40 équipes pourra s’inscrire dans les catégories hommes, femmes, mixte de façon récréative et compétitive.

« C’est ouvert à tout le monde et spécialement aux entreprises », a fait valoir M. Camiré.

Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation, a également précisé qu’il s’agit de l’occasion parfaite pour faire du « team building » pour les entreprises de la région. « C’est une occasion avec leurs employés, avant l’été, de faire une petite activité de retrouvailles. Ce serait une belle reconnaissance pour les employés », résume-t-elle spécifiant que le sentiment d’appartenance est primordial actuellement dans la sphère de l’emploi.

L’idée a été cogitée par Olivier Furlong et Dave Prévéreault lors de leur entrée comme administrateurs au sein de la Fondation, il y a plusieurs années. M. Furlong était heureux de connaître une réussite pour ce projet et l’engouement qui s’y ajoute.

Les inscriptions seront ouvertes via la plateforme du Centre Dek Hockey Côte-Nord sur son site web à partir de demain, le 27 avril.