Les réactions fusent en mémoire du «roi de la chanson québécoise» Jean-Pierre Ferland

L’auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland est décédé samedi à l’âge de 89 ans.

Celui qui a marqué la Belle province avec la chanson «Une chance qu’on s’a» est décédé de causes naturelles, selon son agence. Il avait été hospitalisé le 14 février dernier au CHSLD Desy, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la région de Lanaudière.

Depuis l’annonce de son décès, des personnalités de tous les milieux réagissent sur les réseaux sociaux. Voici quelques réactions en vrac.

Le premier ministre Justin Trudeau a réagi en fin de soirée sur la plateforme X, affirmant que «Jean-Pierre Ferland était un géant de la musique francophone. Il a écrit et chanté des chansons qui feront à jamais partie de la culture québécoise. Il nous manquera énormément.»

Le premier ministre François Legault a salué «un grand bâtisseur de la chanson québécoise-française». «J’ai écouté son album ‘Jaune’ en boucle. Tellement de grands succès: ‘Le petit roi’, ‘Je reviens chez nous’, ‘Une chance qu’on s’a’,… Auteur de l’inoubliable ‘Un peu plus haut, un peu plus loin’ de Ginette Reno sur le mont Royal. Il avait le tour de parler aux femmes.»

Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui était plus tôt dans la journée aux funérailles de Benoît Pelletier, a écrit sur X: «Décidément, les grands nous quittent ces temps-ci. C’est tellement une triste nouvelle… Ses chansons, ses paroles, son style bien personnel vont nous manquer. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. Merci pour tout, M. Ferland.»

«Ce soir, un grand de la chanson québécoise n’est plus, a écrit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Nous perdons un artiste qui a marqué les esprits de plusieurs générations de Québécois. Sa voix et ses mélodies continueront de résonner dans notre âme, dans notre tête, malgré son départ. J’offre mes sincères condoléances à tous ses proches et à l’ensemble du monde artistique.»

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lui a rendu hommage à son tour: «Jean-Pierre Ferland a fait chanter le Québec. ‘Jaune’ a fait entrer la musique québécoise dans la modernité. Son legs est immense. En mon nom et au nom de Québec solidaire, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches. Adieu Monsieur Ferland.»

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a salué «un véritable géant, une légende de la musique québécoise», rappelant que «ses chansons resteront gravées dans notre mémoire collective. Nous serons nombreux à les fredonner pour encore longtemps. À travers une longue carrière marquée de succès, notons son album ‘Jaune’ sorti en 1970, qui est très certainement, au Québec, l’un des meilleurs de tous les temps.»

Le chef conservateur et ancien animateur de radio Éric Duhaime a qualifié Jean-Pierre Ferland de «géant de la chanson québécoise» sur X. «Il a profondément marqué l’imaginaire québécois depuis plusieurs décennies. Au nom du Parti conservateur du Québec, j’offre nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses très nombreux fans», a ajouté M. Duhaime.

«Il n’y a eu que peu de tels géants de nos chants et de notre âme», a souligné le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet sur la plateforme X. «Jean-Pierre, passionné, amoureux de chaque instant et de chaque note, qui a fait vibrer les colonnes du stéréo de mon père et filé la chair de poule à tout un peuple auprès des Ginette et des Céline. On le savait diminué mais on le voulait encore parmi nous. Il n’en tient qu’à nous qu’il nous rende encore émus, heureux, parfois irrévérencieux, toujours fiers.»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a quant à elle déploré « une grande perte pour le Québec», ajoutant que «les chansons du petit roi résonneront encore longtemps dans nos demeures. Sa mémoire sera honorée pour toujours à la place des Fleurs-de-Macadam, sur l’avenue du Mont-Royal, dont le nom est tiré de l’une de ses chansons et où était située la station-service de son père.»

«Le charmeur du Québec s’éteint», s’est attristé Bruno Marchand, maire de Québec. «Une grande voix, un homme qui nous a fait vibrer plus d’une fois ici à Québec. Son départ laissera un énorme vide dans notre culture québécoise, mais son immense héritage saura nous réconforter dans ces tristes moments. Merci M. Ferland.»

Tristesse dans le milieu culturel

Céline Dion a rendu hommage à Jean-Pierre Ferland en insistant sur le fait qu’il «a eu un impact important sur l’industrie musicale» et en publiant sur X une vidéo de leur interprétation en duo sur scène de “Une chance qu’on s’a”.

Roch Voisine s’est dit «très attristé d’apprendre le décès de l’un des géants de la chanson francophone mondiale, l’incomparable Jean-Pierre Ferland.» Le chanteur a mis en exergue l’apport de l’artiste en écrivant: «son album ‘Jaune’ a tout bouleversé. Et toutes les centaines de chansons qu’il nous a offertes par la suite. Reposez en paix, monsieur Ferland.»

La SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) n’a pas non plus manqué de rendre hommage à l’artiste qu’a été Jean-Pierre Ferland: «Gratitude infinie pour l’œuvre immense que Jean-Pierre Ferland lègue à la société québécoise, canadienne et à toute la francophonie. Il aura porté la chanson québécoise un peu plus haut, un peu plus loin, et nous lui en serons éternellement reconnaissants.»

L’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque) s’est joint aux hommages en saluant la carrière d’un «grand pilier de la chanson québécoise, lui qui recevait le Félix Hommage en 1997. (…) Que sa musique résonne encore longtemps.»