Courir pour les 7 000 maladies rares

Dans le paysage des événements sportifs annuels, Courir pour les Zèbres se démarque non seulement par sa portée virtuelle, mais aussi par sa mission altruiste : la course des 7 000 mètres pour les 7 000 maladies rares.

Chaque année, cette activité réunit des participants motivés par une cause noble : la sensibilisation et la recherche sur les maladies rares. En 2024, l’édition se déploie sur deux jours, du 1er au 2 juin, dans un format virtuel permettant à chacun de s’impliquer où qu’il soit.

« C’est Julie, copropriétaire du Manoir du Café, qui a ramené l’événement à Baie-Comeau. Elle a entendu que c’était des rassemblements qui s’organisaient année après année et que dans le cadre du club de course du manoir du café, qu’on puisse faire un événement à Baie-Comeau », confie Kelsy Godbout, organisatrice de la course baie-comoise.

« C’est une course virtuelle, les gens qui veulent participer peuvent acheter leur dossard en ligne. Pour les endroits qui veulent participer au Québec, ils envoient une demande. Lors de la course, le but c’est que les gens parcourent 7 000 mètres pour les 7 000 maladies rares », ajoute-t-elle.

La première édition, tenue l’année dernière, a rencontré un succès encourageant avec la participation d’une quarantaine de personnes.

Qu’il s’agisse de marcher ou de courir, l’événement est ouvert à tous, au cœur du parc des Pionniers. Que vous veniez avec une poussette, votre fidèle compagnon à quatre pattes ou même accompagné de vos enfants à vélo, la course des Zèbres est conçue pour être inclusive et accessible à tous.

« Le but c’est que les gens bougent, mais la mission de l’organisme est de sensibiliser les gens à la différence à travers la marche ou la course et se rassembler ensemble dans un événement inclusif », conclut Mme Godbout.

Au-delà de l’aspect sportif, cette course revêt une dimension caritative. Les fonds récoltés grâce à l’achat en ligne des dossards ou des trousses contribuent entièrement à la recherche sur les maladies rares. De plus, une partie des bénéfices est allouée au Regroupement québécois des maladies orphelines ainsi qu’à des maisons de répit au Québec.