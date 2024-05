Héma-Québec se réjouit de la générosité des Baie-Comois

Héma-Québec était présent à Baie-Comeau les 1er et 2 mai pour sa collecte de sang trimestrielle au Centre commercial Laflèche. Encore une fois, grâce à la générosité des habitants de la ville, les objectifs ont été largement atteints.

L’objectif était de collecter 225 dons de sang par jour à Baie-Comeau, et les habitants ont su lever la manche pour soutenir la cause de la demande sanguine.

Georges Avoine, superviseur des bénévoles pour la collecte de sang de Baie-Comeau depuis 6 ans, se dit satisfait de cette collecte printanière.

« Présentement, ça va très bien. On avait une liste de prises de rendez-vous, les gens appellent et s’enregistrent pour la journée qu’ils veulent avoir. On est complet pour la première journée depuis 3 semaines, soit 225 personnes enregistrées. En une semaine de plus, la deuxième journée était remplie aussi », se réjouit-il.

La prochaine collecte aura lieu les 29 et 30 juillet. Notons que Baie-Comeau reçoit trois collectes par année et la suivante aura lieu à l’automne.

« À Baie-Comeau, les gens sont très généreux, on dépasse presque tout le temps nos objectifs », confie le superviseur.

Pour rappel, unique et essentiel, le sang est un produit irremplaçable pour lequel il n’existe aucun substitut. Le maintien de la réserve collective repose entièrement sur la générosité de personnes soucieuses de partager leur santé. Pour combler les besoins en produits sanguins de la population québécoise, 1 000 dons par jour sont nécessaires.

Chaque jour, un don de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies. En participant à ce geste remarquable de solidarité, les donneurs sont considérés comme de véritables héros anonymes de la société.

Selon Héma-Québec, une personne a besoin de sang au Québec toutes les 80 secondes. Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang et seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.

Si votre groupe sanguin correspond à O, votre contribution est encore plus importante. Sachez toutefois que tous les dons, peu importe le groupe sanguin, font une énorme différence et qu’il est également possible participer aux dons de cellules souches et de plasma.