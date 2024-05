La campagne Biscuit sourire bat son plein

Depuis le 29 avril, la campagne Biscuit sourire a fait son retour dans les restaurants Tim Hortons de la région. Il est possible de s’en procurer jusqu’à ce dimanche 5 mai et ainsi contribuer à une cause importante de chez nous.

À Baie-Comeau, tous les profits réalisés avec les biscuits sont remis à La Vallée des Roseaux, une maison de soins palliatifs dont la réputation n’est plus à faire sur la Côte-Nord.

En date du 2 mai, une somme totale de 25 838 $ a été amassée pour l’organisme grâce à la générosité des citoyens et des commerçants.

Les biscuits sourires sont fabriqués par les employés des restaurants Tim Hortons ainsi que par des bénévoles.

Le montant officiel qui aura été récolté cette année sera dévoilé au cours des prochaines semaines