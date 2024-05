Le Centre Henry-Leonard obtient du financement pour ses bandes flexibles

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une somme de 7,4 M$ à 10 arénas pour l’installation de bandes et de baies vitrées flexibles. Le Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau est sur la liste des récipiendaires.

Le projet d’amélioration de l’infrastructure sera financé à 75 % par Québec et un maximum de 740 000 $ pourra être offert.

Notons que l’installation de bandes et baies vitrées flexibles faisait partie des recommandations du rapport du comité québécois sur le développement du hockey, présidé par Marc Denis, qui a été déposé en 2022.

Deux ans plus tard, le 30 avril, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et Hockey Québec ont fait le bilan des actions entreprises. C’est à cet endroit qu’on apprend le financement des bandes et baies vitrées flexibles.

« Le gouvernement est aussi résolument engagé à rendre les milieux sportifs plus sains et sécuritaires pour tous les athlètes, peu importe leur niveau », peut-on lire dans le communiqué.