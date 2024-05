Finale du Trophée Gilles-Courteau : voici l’horaire

La LHJMQ a dévoilé aujourd’hui l’horaire de la finale du Trophée Gilles-Courteau entre les deux premières équipes au classement général de la saison régulière, les Voltigeurs de Drummondville (2e) et le Drakkar de Baie-Comeau (1er).



Les Voltigeurs en seront à une cinquième présence en finale, après celles de 1986, 1988, 1991 et 2009. Ils ont triomphé en 2009.



Le Drakkar, lui, en sera à sa troisième finale, où il s’est incliné en 2013 et 2014.



La série s’amorcera ce jeudi, 9 mai, à Baie-Comeau, pour se compléter, si jamais un septième match est nécessaire, le 21 mai.



Le gagnant participera ensuite au tournoi de la Coupe Memorial, qui débutera le 24 mai à Saginaw, au Michigan.



Voici l’horaire complet de la finale :

1- jeudi 9 mai 19 h, à Baie-Comeau

2- vendredi 10 mai 19 h, à Baie-Comeau

3- lundi 13 mai 19 h, à Drummondville

4- mardi 14 mai 19 h, à Drummondville

5- jeudi 16 mai 19 h, à Baie-Comeau*

6- samedi 18 mai 19 h, à Drummondville*

7- mardi 21 mai 19 h, à Baie-Comeau*

* Si nécessaire