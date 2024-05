Québec solidaire touché par deux départs à la permanence du parti

Québec solidaire (QS) est touché par deux autres départs, cette fois du côté de la permanence du parti.

Gabrielle Brais-Harvey, qui occupait le poste de directrice des communications, et Keena Grégoire, qui assumait le rôle de directeur général adjoint de la permanence, ont présenté leur démission, a confirmé vendredi QS, après que des informations eurent commencé à circuler sur ces nouveaux départs.

Dans une publication sur Facebook, Mme Brais-Harvey avait d’abord annoncé qu’elle cédait sa place, disant ne plus avoir l’énergie nécessaire «pour faire passer le parti à travers cette période de turbulences».

Elle a affirmé qu’après 12 ans à «servir le parti», dont sept comme «salariée», elle est arrivée «au bout de ce (qu’elle) avait à donner à (son) parti».

Dans une déclaration envoyée par courriel, la directrice générale de QS, Myriam Fortin, affirme que le parti prend acte de ces démissions.

«Mme Brais-Harvey et M. Grégoire ont contribué avec cœur et énergie à notre parti pendant de nombreuses années, que ce soit à titre de militant ou de salarié. Ils ont été dévoués à faire enraciner les idées et le projet solidaire à travers le Québec et nous ont aidés à amener notre organisation où elle se trouve aujourd’hui. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs futurs projets», indique la déclaration écrite.

QS a subi un coup dur en début de semaine avec le départ fracassant de la co-porte-parole féminine Émilise Lessard-Therrien, qui a jeté l’éponge en dénonçant l’emprise de l’entourage du co-porte-parole masculin Gabriel Nadeau-Dubois sur la direction du parti.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, est devenue jeudi la co-porte-parole féminine intérimaire jusqu’à ce qu’une successeure soit élue avant la fin de l’année.

Dans sa publication, vendredi, Mme Brais-Harvey avait surtout un message pour les personnes militantes de QS.

«Aux militant-es qui s’engagent partout au Québec pour faire rayonner les idées solidaires, je vous souhaite de ne pas lâcher. Faire de la politique à gauche n’a jamais été facile, on doit travailler plus fort et être plus tenace. On a le vent dans face, tout le temps. Vous êtes courageux et courageuses», a-t-elle écrit.