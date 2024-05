Une cérémonie de fin d’études pour les finissants du Cégep de Baie-Comeau

Le 4 mai, le Cégep de Baie-Comeau a marqué la fin du parcours scolaire de ses finissants avec la deuxième édition de sa cérémonie de fin d’études.

Sur les 277 finissants de l’enseignement régulier et de la formation continue, plus de 150 étudiants de divers programmes d’études ont eu l’honneur de défiler sur scène pour recevoir un certificat symbolisant la fin de leur parcours scolaire. Parmi eux figuraient les tout premiers finissants des programmes Techniques de pharmacie et Techniques policières.

Dans son discours d’ouverture, la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, a souligné l’importance de cet événement.

« Familles, amis, membres du personnel du Cégep sont tous rassemblés afin d’assister à ce moment charnière de votre parcours scolaire et personnel. Différentes réalités peuvent teinter le parcours au collégial. Pour certains, il s’agit de la poursuite des études après le secondaire, pour d’autres, d’un retour aux études, d’une conciliation études-famille, d’une réorientation de carrière ou même d’un projet d’études à l’international. Aujourd’hui, en vous voyant toutes et tous réunis en arrière-scène vêtus de votre toge et mortier, un grand sentiment de fierté m’a envahi, car ce moment incarne notre mission, ce pour quoi nous existons : votre réussite. »

Une reconnaissance méritée a été accordée à plusieurs étudiants pour leur excellence et leur persévérance. Deux bourses de 500 $ par programme d’études ont été décernées, tandis que cinq bourses de 500 $ ont récompensé des finissants représentant au mieux les valeurs organisationnelles du Cégep.

En clôture de la cérémonie, la Médaille académique de la gouverneure générale, accompagnée de la bourse du Mérite scolaire de 1 000 $, a été attribuée à Kariane Larouche, une étudiante en Techniques d’éducation spécialisée, qui a obtenu une moyenne générale de 95,5 %.

Au total, 50 bourses d’une valeur de 24 000 $ ont été remises.

Soulignons que cet événement était présenté par la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, en collaboration avec Desjardins et Alcoa.