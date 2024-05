Le manque de couverture cellulaire sur la 389 inquiète la Chambre de commerce de Manicouagan

Les Chambres de commerce de Fermont et de Manicouagan s’inquiètent du manque de couverture cellulaire et des impacts occasionnés sur la sécurité des usagers de cette route.

Le transport sur la Côte-Nord est depuis toujours un enjeu qui nécessite des efforts de concertation, de mobilisation et même des pressions politiques pour que les dossiers avancent, selon les deux organisations qui estiment qu’il faut passer à la vitesse supérieure pour régler la situation.

« On parle ici d’enjeu de sécurité qui ont un impact direct sur l’efficacité économique des entreprises. Quand il arrive un accident, que la route est fermée pendant 20 h et que les camions ne peuvent plus circuler, il y a un impact direct. Si nous avions des moyens efficaces et modernes de communiquer quand un événement survient sur la route, il pourrait y avoir un meilleur contrôle routier et une planification faites par les entreprises de transport afin de rentabiliser le temps ou la route est fermée », réagit Mélissa Gauthier, directrice générale de la Chambre de commerce de Fermont.

Quant à Antonio Hortas, coprésident de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, il croit que la sécurité des usagers de la route 389 ne doit pas être prise à la légère.

« Si nous sommes capables de transmettre instantanément des messages à des gens à l’autre bout du globe, il s’avère urgent que nous puissions avoir un réseau fiable sur la route qui mène à Fermont pour que, si par malheur un incident se produit, les secours et la sécurité publique soient informés immédiatement », poursuit-il.

Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la CCIM, rappelle toutefois que le gouvernement du Québec a fait des efforts dans les dernières années pour connecter les Québécois.

« Il est grand temps que la Côte-Nord soit connectée sur l’ensemble de son réseau routier et soyez assuré que les Chambres de commerce de la Côte-Nord seront unies derrière n’importe quelle annonce qui sécurisera les secteurs routiers où actuellement il n’y a pas de couverture cellulaire », témoigne-t-il.

« Ce que nous souhaitons d’abord et avant tout, c’est que cette question soit traitée comme une urgente question de sécurité par les gouvernements du Québec et du Canada. Nous ne manquerons pas d’en discuter avec nos élus nord-côtiers lors de nos séances de travail avec eux à l’Alliance des chambres », termine Mélissa Gauthier.