S’entraîner aux arts martiaux à Baie-Comeau

Deux entrepreneurs se sont lancé le défi de bonifier l’offre d’entraînement actuelle à Baie-Comeau et cela passe par les arts martiaux.

Gatsby MMA est le tout nouvel endroit à Baie-Comeau, dans le secteur Marquette, pour découvrir les arts martiaux, l’expérience du combat ainsi que l’entraînement et la psychologie qui en découle.

Mathieu Gendron et Jordan Fong sont derrière cette idée.

« Mathieu Gendron est celui qui a commencé le combat ici sur la Côte-Nord. Pendant un certain temps, ça a été très fort dans la région, mais c’est un peu tombé après. […] Après avoir rencontré Mathieu à quelques reprises récemment et discuté avec lui de ça, il m’a dit qu’il avait un local et qu’on pourrait faire quelque chose avec ça », raconte d’abord Jordan Fong, copropriétaire du gym.

Ce dernier a pratiqué une panoplie de sports, mais a été introduit aux arts martiaux « sur le tard ».

« Quand j’ai commencé, j’ai dû aller m’entraîner à l’extérieur pour un entraînement au combat », mentionne-t-il.

En découvrant le local proposé par Mathieu Gendron, M. Fong a rapidement vu le potentiel. Quelques rénovations plus tard, ils ont ouvert l’endroit.

« Ça a ravivé nos deux flammes », lance-t-il.

Indiquant vouloir commencer petit avant d’envisager de plus gros objectifs, il ajoute : « L’espace n’est pas très grand, mais ça donne justement une vibe. »

Deux volets

« Le premier volet, c’est vraiment les arts martiaux. Donc, n’importe quelle personne enthousiaste d’arts martiaux qui veut les apprendre peut venir ici », explique Jordan Fong.

« Nous, on veut une place où tu peux avoir l’expérience du combat, le vrai combat », précise-t-il.

Ensuite, il y a le volet mise en forme. « On prépare les spiritualités. Les arts martiaux, c’est aussi plus qu’un entraînement, c’est un état, ça forge le caractère », enchaîne le copropriétaire.

Les cours sont d’ailleurs pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes sont invités à découvrir la complexité et le plaisir de ces entraînements.

« On est un gym de débutants. Baie-Comeau, ce n’est pas une grosse ville de combats. Donc, c’est pour tous les niveaux. Je souhaite aussi former la jeunesse », soutient Jordan Fong.

Selon lui, « il y a un manque dans la région dans l’entraînement de ce côté-là », surtout pour un domaine aussi complet que les arts martiaux.

Mathieu Gendron et lui sont les propriétaires et les entraîneurs de la place.

La conjointe de Jordan Fong, Lisa-Marie St-Pierre, est aussi impliquée. Elle s’occupe du côté administratif et du marketing.