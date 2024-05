Une défaite crève-cœur pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a beaucoup mieux joué que la veille, mais cela ne fut pas suffisant pour empêcher les Voltigeurs de Drummondville de se sauver une victoire de 1-0, en prolongation, vendredi soir.

C’est un but de l’attaquant Ethan Gauthier, inscrit à la sixième minute de la quatrième période, qui a finalement tranché le débat dans ce duel endiablé du début jusqu’à la fin.

Après avoir raté une occasion en or, quelques minutes plus tôt, le numéro 79 s’est bien repris en jouant les héros dans ce triomphe à l’arraché, qui permet aux Voltigeurs de prendre une avance de 2-0 dans cette série finale.

Les 3042 amateurs entassés dans le centre Henry-Leonard ont eu droit à un spectacle digne des éliminatoires, mais constatent aussi que leurs favoris naviguent sur des eaux troubles avec ce retard de deux parties.

Début de match

Comparativement au match numéro un, les joueurs du Drakkar ont connu un bien meilleur début de match, même s’ils semblaient encore nerveux lorsqu’ils étaient en possession de la rondelle.

Les visiteurs ont bourdonné plus souvent durant les 30 premières minutes de jeu, mais ont affronté un Charles-Édward Gravel brillant devant le filet des siens. Le numéro 31 a réalisé les gros arrêts pour garder son équipe dans la partie.

Son vis-à-vis Riley Mercer n’a pas été reste et s’est avéré un autre joueur clé de cette rencontre. Auteur d’un jeu blanc, jeudi soir, le numéro 67 s’est de nouveau montré intraitable durant les 65 minutes de jeu

Mercer a d’ailleurs réalisé le plus gros arrêt de la soirée, en milieu de troisième période, quand il a sorti la jambière gauche pour frustrer le défenseur Zachary Lessard d’un but presque assuré.

Meilleur effort

Malgré cette défaite amère à domicile, les vikings du navire gardent espoir, mais devront trouver un moyen de faire scintiller la lumière rouge face à un cerbère en grande forme, qui a stoppé 73 lancers en deux parties.

« C’est sûr qu’il faudra trouver une façon de marquer, mais les chances ont été beaucoup plus nombreuses ce soir. L’effort était là et c’est en jouant de cette façon que l’on va pouvoir provoquer des choses » , a imagé le pilote Jean-François Grégoire.

Tout comme ses protégés, l’entraîneur-chef va digérer la défaite amère avant de reprendre le collier. « Nous avons gagné des gros matchs sur la route cette saison et nous sommes capables de le faire quand on compétitionne de la sorte. »

Deuxième étoile de la partie, le gardien Charles-Édward Gravel a abordé dans le même sens. « Les joueurs et moi, nous sommes zéro « shakés » par la situation. Cela a été un match serré. Les probabilités (odds) peuvent changer de bord et on peut revenir dans cette série », a assuré le cerbère de 20 ans.

De son côté, l’entraîneur des Voltigeurs Sylvain Favreau ne pouvait demander un meilleur scénario. « Cette série se joue à tellement peu de choses sur la patinoire et nous l’avons encore vu ce soir. Nous sommes heureux de la victoire, mais nous savons très bien que c’est loin d’être terminé. »

En vitesse

Cela n’est pas arrivé souvent dans l’histoire de la LHJMQ que l’équipe hôtesse soit blanchie à domicile lors des deux premiers matchs de la grande finale des séries.

Mine de rien, le Drakkar a maintenant disputé plus de neuf périodes consécutives sans avoir marqué de but contre les Drummondvillois, qui avaient gagné le dernier match de la saison régulière 4-0 avant d’enchaîner avec ces verdicts déterminants de 5-0 et 1-0.

Les membres de l’équipage auront quelques jours pour retrouver leurs esprits et tenteront de revenir de l’arrière, lundi soir, lors du troisième affrontement de la série 4 de 7 prévu sur la patinoire du centre Marcel-Dionne.