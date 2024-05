Un plan de rattrapage efficace pour les élèves

Après une période de grève qui a occasionné des perturbations dans le calendrier scolaire, le Centre de services scolaire de l’Estuaire a déployé un plan de rattrapage afin limiter les retards des élèves. Après plusieurs mois de mise en œuvre, le bilan du plan de rattrapage s’avère être positif.

Les mesures mises en place sont variées et visent à répondre aux besoins spécifiques des élèves en fonction de leur niveau d’études.

On retrouve notamment des périodes de récupération durant la pause déjeuner ou après l’école, des ateliers de groupe, un accompagnement psychosocial, des séances de co-enseignement en classe ou en sous-groupes, ainsi que des périodes de tutorat assurées par des élèves du cégep.

Au niveau primaire, l’accent a été mis principalement sur le français et les mathématiques, plus particulièrement sur la lecture, l’écriture, le vocabulaire et les tables de multiplication.

Au secondaire, en plus du français et des mathématiques, des efforts ont été déployés en sciences, chimie et physique.

Pour les élèves adultes, des heures de cours supplémentaires ont été proposées pour les aider à se préparer aux évaluations, entrer dans des programmes spécifiques, ou intégrer de nouvelles cohortes.

Effets positifs

Les retours des établissements scolaires sont unanimes quant aux effets positifs de ces mesures. Parmi les observations les plus marquantes, on note une nette amélioration des performances académiques chez la majorité des élèves participants.

De plus, les périodes d’accompagnement ont contribué à renforcer la relation entre les enseignants et les élèves, favorisant un climat propice à l’apprentissage.

La fluidité en lecture ainsi que la maîtrise des tables de multiplication sont des domaines où les progrès ont été particulièrement remarqués. De même, le co-enseignement s’est révélé bénéfique, surtout pour les enseignants moins expérimentés.

Certaines écoles rapportent avoir comblé des retards significatifs chez les élèves, tout en permettant à ces derniers de revoir et d’approfondir des notions essentielles. En outre, une amélioration de la motivation et de l’assiduité des élèves a été constatée dans plusieurs cas.

En conclusion, les données recueillies auprès des directions scolaires témoignent de l’efficacité du plan de rattrapage mis en place auprès de 65 % des directions du primaire et 75 % du secondaire.

Celui-ci a permis de consolider les bases essentielles en mathématiques et en français, posant ainsi les fondations nécessaires à la réussite dans toutes les matières.

Face à ces résultats prometteurs, le CSS de l’Estuaire croit qu’il est impératif de réfléchir collectivement à la pérennisation de ces pratiques bénéfiques, afin d’assurer un parcours scolaire enrichissant et réussi pour tous les élèves à long terme.