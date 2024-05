Le cauchemar du Drakkar se poursuit en finale

DRUMMONDVILLE | Après avoir quitté Baie-Comeau en retard 2-0 dans la série et n’ayant marqué aucun but au cours des deux premières rencontres à domicile, le Drakkar se rendait à Drummondville pour la suite de cette finale 2024 de la LHJMQ. Force est d’admettre que les nord-côtiers étaient loin d’être au bout de leur peine, puisqu’ils ont été rossés 6-2 sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne. À la surprise générale, ils feront déjà face à l’élimination mardi.

Le Drakkar pourrait ainsi voir son premier passage en finale depuis 2014 prendre fin de la plus abrupte des façons. Motivés par la présence des 3600 spectateurs présents, les Voltigeurs ont agi en véritable rouleau compresseur, se forgeant une avance de 4-0 après 20 minutes de jeu. À la mi-partie, les olé, olé, olé, chantés par les amateurs du Centre-du-Québec, se faisaient déjà entendre. Le fait qu’ils aient réussi à arrêter leur séquence sans but marqué à 162 minutes et 4 secondes demeure une bien mince consolation pour les hommes de Jean-François Grégoire.

Les visages étaient évidemment bien longs chez le Drakkar. Le départ canon des hommes de Sylvain Favreau a suffi à éteindre la confiance des nord-côtiers, déjà passablement émoussée par les deux rencontres précédentes. «En commençant le match, on s’est fait prendre hors position sur un but. Mauvaise couverture sur le deuxième, mauvaise gestion de rondelle sur le troisième. On était sous attaque et on a mal réagi.», a souligné Jean-François Grégoire après la rencontre. «Notre gestion de rondelle a été difficile. On avait de la difficulté avec notre échec-avant et on a manqué de constance. Certains étaient là, d’autres n’étaient pas là. Il faut jouer en groupe de cinq; c’est ce qui faisait notre force. Il faut vraiment que tout le monde soit concentré.» a-t-il ajouté.

Les sourires sont au contraire beaucoup plus grands chez les Voltigeurs, qui auront la possibilité de remporter le trophée Gilles-Courteau devant leurs partisans demain. «On tire des leçons du positif et du négatif tout au long de la saison pour se préparer pour des moments comme maintenant. C’est important de bien gérer nos émotions et d’être constant dans notre préparation, ça ne changera pas. On entame ça comme une série 0-0.», commente Sylvain Favreau. En vue de la rencontre de mardi, Luke Woodworth, puis Ethan Gauthier ont essentiellement tenu les mêmes propos que leur entraîneur-chef.

De son côté, le jeune Gauthier a encore une fois salué la participation de la foule. «C’est tellement le fun de voir le support de la foule des deux côtés. Ça rend ça tellement le fun pour nous, les joueurs, de jouer devant des foules qui supportent leurs équipes et qui prennent ça à coeur. Il y avait 200 billets vendus pour Baie-Comeau ce soir et je suis convaincu qu’il y en a encore plus qui ont fait le trajet jusqu’ici, comme nous là-bas.»

Sommaire de la rencontre

Contrairement à la rencontre précédente, il faut attendre bien moins longtemps avant de voir la lumière rouge scintiller une première fois. Après moins de 4 minutes jouées, Drummondville prenait les devants. Le tir du revers à ras la glace de Vsevolod Komarov parvient à trouver le fond du filet, au moment où Ethan Gauthier, héros du dernier match, passait devant le gardien du Drakkar. Au départ, le défenseur russe s’était défait de Félix Gagnon à la ligne bleue offensive pour s’amener dans l’enclave.

Drummondville double son avance un peu passé la mi-période. Quelques secondes après que le Drakkar n’ait pu capitaliser en avantage numérique, Sam Oliver enfile l’aiguille sur un retour dans l’enclave. Environ 90 secondes plus tard, Luke Woodworth profite d’un revirement de Justin Gill en zone neutre pour remettre à Gauthier, qui porte l’avance de son équipe à 3-0. On dit parfois que quelques centimètres peuvent faire une différence; Justin Poirier avait touché le poteau de plein fouet au cours du jeu de puissance précédent.

La troupe de Sylvain Favreau frappe une quatrième fois en fin de première. Zachary Lessard n’est pas en mesure de maîtriser un lob à sa ligne bleue, provoquant un surnombre. La confusion qui s’en suit permet finalement à Lukas Landry de faire bouger les cordages.

Profitant d’un revirement en zone baie-comoise, les Voltigeurs enfilent un cinquième but, gracieuseté de Justin Côté et une belle manoeuvre en s’amenant du coin de la patinoire.

Baie-Comeau parvient enfin à inscrire un premier but dans la série, lorsque Justin Poirier marque son 18e des séries éliminatoires. Le soulagement des nord-côtiers n’est que de courte durée, puisqu’Ethan Gauthier, laissé seul à l’embouchure du filet marque facilement dans la cage ouverte environ une minute plus tard.

Le dernier but du match, seul de la troisième, appartient au Drakkar. À force de travail, le capitaine Isaac Dufort parvient à se frayer un chemin pour s’amener seul devant Riley Mercer avant de le déjouer.