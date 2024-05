Centre Henry-Leonard : les bandes flex pour 2025

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une somme de 7,4 M$ à 10 arénas pour l’installation de bandes et de baies vitrées flexibles. Le Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau est sur la liste des récipiendaires.

Le projet d’amélioration de l’infrastructure sera financé jusqu’à un maximum de 740 000 $ par Québec. La Ville de Baie-Comeau devra donc contribuer à la hauteur de 50 % puisque les coûts ont été évalués à 1 478 000 $.

« C’est sûr que c’est un montant intéressant qui nous permet d’aller de l’avant avec ce projet-là », confirme le conseiller aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Les travaux seront effectués à l’été 2025 puisque le Drakkar a encore besoin de la glace du Centre Henry-Leonard présentement pour la finale des séries de la LHJMQ.

« C’est un beau problème, commente M. Normand. Mais, on doit reporter les travaux à 2025 pour s’assurer d’être fin prêt pour le début de la saison. »

L’installation des nouvelles bandes et baies vitrées ne se réalise pas en criant ciseau. Il y a plusieurs étapes à prévoir pour mener à terme les travaux. « Il faut préparer le lieu, enlever les anciennes bandes, préparer la dalle de béton qui accueillera les nouvelles bandes et l’installation de celles-ci », ajoute le porte-parole précisant que les travaux pourraient s’étendre sur quelques semaines.

Quant aux anciennes bandes, il est trop tôt pour dire si elles serviront ailleurs ou si la Ville s’en départira. « On a deux autres glaces. Est-ce qu’on pourra réutiliser certaines parties ? C’est trop tôt pour le dire », affirme Pierre-Olivier Normand.

L’amélioration des infrastructures ne nuira pas aux activités estivales qui ont lieu au Centre Henry-Leonard puisque « tout va venir à point », comme le souligne le conseiller aux communications.

« Le plancher de béton doit être hiverné durant l’été. Avec trois glaces, la Ville de Baie-Comeau peut répartir les activités sur glace durant l’été afin que tout le monde y gagne », poursuit-il.

Pour le moment, ce sont les seuls travaux prévus au Centre Henry-Leonard en 2025. Toutefois, la Ville est en attente de subventions pour d’autres projets. « Tous les ans, on effectue des travaux d’entretien dans tous nos arénas », assure toutefois M. Normand.

Sécurité

Notons que l’installation de bandes et baies vitrées flexibles faisait partie des recommandations du rapport du comité québécois sur le développement du hockey, présidé par Marc Denis, qui a été déposé en 2022.

Deux ans plus tard, le 30 avril, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et Hockey Québec ont fait le bilan des actions entreprises. C’est à ce moment qu’on a appris le financement des bandes et baies vitrées flexibles.

« Le gouvernement est aussi résolument engagé à rendre les milieux sportifs plus sains et sécuritaires pour tous les athlètes, peu importe leur niveau », peut-on lire dans le communiqué.

La flexibilité des nouvelles bandes et baies vitrées permet de mieux protéger les joueurs, notamment en cas de collision. « Ça permet de diminuer les risques de commotions cérébrales », témoigne le porte-parole de la Ville de Baie-Comeau.