Drakkar : Les fans sont fiers

Même s’ils auraient aimé voir leur équipe soulever la coupe, les partisans du Drakkar sont fiers du parcours jusqu’à la finale. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire quelques messages de déception au lendemain de la défaite crève-cœur, mais la majorité des fans se tiennent derrière leurs Vikings et sont prêts pour l’an prochain.

Voici quelques commentaires récoltés sous notre publication du 15 mai.

Maude Roussel

Beaux jeunes hommes, vous nous avez fait vivre toute une saison de hockey, vous pouvez être fiers de vous et sortir la tête haute. Baie-Comeau était hockey et c’était GÉNIAL ! Vous avez acquis tellement d’expérience en tant qu’équipe et en tant qu’individu. Vous avez été capable de jouer au hockey en équipe et en équipe vous avez su supporter Émile, notre # 15 à passer au travers de la maladie et revenir au jeu en séries.

Fière de tous les exploits et records faits tout au long de l’année.

À la saison prochaine le Drakkar de Baie-Comeau.

Voir Justin Gill embrasser son logo du Drakkar après son but !!! OMG j’en ai eu les larmes aux yeux.

Comme dirait Marie-Andrée « ce n’est pas que du hockey ».

Louis Rock St-Onge

Une année mémorable, extraordinaire et remplie de records dépassés.

Merci la gang, on était avec vous jusqu’à la fin. On a tous forcé, crié, rêvé et ramé avec l’équipe !

À l’année prochaine !

Mel Bernier

Quelle magnifique saison ! Vous n’avez jamais baissé la tête comme de vrais Vikings prêts au combat. Je suis fière de notre équipe. Vos matchs nous ont soudé comme Baie-Comois toute cette solidarité dans la ville c’était beau à voir. Merci pour vos efforts et votre divertissement. L’important est que vous ayez eu du plaisir !

Sabrina Imbeault

Les p’tits gars, malgré mon petit 21 ans d’expérience dans le hockey, j’aime beaucoup rappeler aux gens que nos joueurs sont tous des individus qui vivent leur vie au travers du hockey.

Ils en ont vécu des affaires cette saison. Autant positives que négatives. Ils ont su se relever, s’encourager et se serrer les coudes malgré tout.

C’était une saison plus qu’incroyable et nous sommes très chanceux d’avoir des jeunes aussi talentueux qui nous ont permis de les regarder aller jusqu’au mois de mai !

Il ne faut pas oublier qu’ils sont humains et qu’ils font tout simplement de leur mieux. On ne peut qu’être fier d’eux, vraiment.

Une belle gang attachante qui a réussi à battre plusieurs exploits cette saison et qui a maintenant beaucoup plus d’expérience qu’en début de saison. Je ne vois que des victoires là-dedans.

On est fier de nos p’tits gars et on est derrière eux, que ce soit dans l’adversité ou dans les moments plus lumineux.

Ils ont passé par-dessus beaucoup de grosses vagues cette saison, mais le bateau a tenu le coup !

Un repos extrêmement bien mérité pour les boys

Louise Labrie

Vous pouvez être fiers de vous tous. Vous nous avez donné une saison magnifique. BRAVO DRAKKAR !

Michael Michaud-Servant

Quelle magnifique saison record avons-nous eue. Certes pas la fin souhaitée, mais on peut quand même avoir la tête haute. L’expérience acquise par nos jeunes va être payante pour les 2 prochaines saisons. Déjà hâte au prochain camp. Go Drakkar go !

Marie-Claude Pelletier

Quel bel esprit d’équipe vous aviez, vous avez vécu de beaux moments et c’est ça qu’il faut retenir. Vous nous avez fait revenir à l’aréna et nous allons continuer à vous encourager dans les prochaines années. Je souhaite toutes les chances à nos 20 ans qui quittent, soyez fiers de votre parcours.