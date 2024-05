Les miracles eucharistiques exposés à la cathédrale de Baie-Comeau

Considéré comme un modèle pour les jeunes en quête de spiritualité, Carlos Acutis a consacré les derniers mois de sa vie à répertorier les miracles eucharistiques du monde. On en dénombre 136 dans l’exposition qui a été présentée à la cathédrale Saint Jean-Eudes cette semaine.

Louise Normandeau connaît tout de la vie du jeune Italien, décédé d’une leucémie fulgurante en 2006 alors qu’il n’était à peine âgé de 15 ans. Elle raconte sa vie avec dynamisme, et sans feuille de notes, comme si elle avait elle-même vécu cette histoire.

Résidente de Vaudreuil-Dorion, Mme Normandeau parcourt le Québec avec son exposition depuis trois ans. Dans sa paroisse, elle est très impliquée pour l’adoration eucharistique. « Je suis une fan de l’eucharistie comme notre jeune Carlos », affirme-t-elle.

L’enseignante de formation a quitté son boulot en 2020 pour se consacrer entièrement à la présentation du travail de Carlos Acutis.

« On voyait beaucoup ce jeune sur Internet. Il a attiré mon attention. J’ai lu un peu son histoire et ça m’a beaucoup touché de sorte que j’ai eu envie de la faire connaître au Québec », dévoile la responsable de l’exposition.

Depuis trois ans, elle s’est rendue dans 15 diocèses à travers la province, dans les paroisses francophones de l’Ontario et au Nouveau-Brunswick. « C’est toujours gratuitement que cette exposition se rend dans les paroisses qui en font la demande », précise Louise Normandeau.

Qui est Carlos Acutis ?

Né en 1991 dans une famille italienne fortunée, Carlos Acutis a découvert la religion catholique grâce à sa gardienne. Elle lui avait appris quelques notions de l’histoire de Jésus, ce qui l’a poussé à vouloir en savoir davantage.

Il finit par fréquenter son église de quartier chaque jour, à 17 h, pour la messe. Ses parents, qui ne sont pas pratiquants, le suivent dans sa passion. Il décide de faire sa première communion à 7 ans, un des moments marquants de sa courte vie.

C’est lorsqu’il voit un tableau exposant un miracle eucharistique (une mule qui s’incline devant une hostie) que le jeune croyant développe une envie de découvrir d’autres miracles semblables qui sont survenus dans le monde entier.

Grâce à ses dons pour la technologie et Internet, il réussit à en répertorier 136 qui ont été confirmés par l’église. Avec ses recherches, il souhaite créer une exposition numérique afin qu’elle soit accessible dans tous les pays. Fin prête, son exposition devait être présentée à son école le 4 octobre. Sa maladie l’empêcha de mener à terme son projet.

Le 8 octobre, ses parents l’amènent à l’hôpital. Rien ne va plus pour Carlos qui sera finalement emporté au ciel quatre jours plus tard. « Il a dit à sa mère de ne pas pleurer puisqu’il allait rejoindre son meilleur ami Jésus », raconte Mme Normandeau.

Après sa mort, ses parents ont fait traduire son exposition en 15 langues. C’est pourquoi elle voyage aujourd’hui à travers le monde.

Miracles eucharistiques

Qu’est-ce qu’un miracle eucharistique ? Dans la tradition catholique, il s’agit d’un phénomène paranormal lié à une hostie consacrée, ou dans de rares cas à du vin consacré. Les récits les plus anciens de ces phénomènes datent du haut Moyen Âge et les plus récents datent du XXIᵉ siècle.

Une hostie consacrée transformée en chair ensanglantée, voir le visage du Christ dans une hostie ou encore des guérisons liées à une hostie, voici quelques exemples qu’on peut retrouver dans l’exposition de Carlos Acutis.

En 2020, le jeune Italien a été béatifié par l’Église à la suite de l’accomplissement d’un miracle. Il a réussi à guérir un enfant aux prises avec une malformation de l’estomac. « Pour le béatifier, on a exhumé son corps et on s’est aperçu qu’il était demeuré intact », partage Louise Normandeau.

Surnommé le « cyber-apôtre » ou « le geek de Jésus », Carlos ainsi est devenu le premier millénial à rejoindre la liste des bienheureux.

L’exposition en était à sa première présentation sur la Côte-Nord. Elle poursuit maintenant sa route vers d’autres diocèses du Québec.