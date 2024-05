Hockey | Jean-Philippe Simard et Louis-Philippe Canuel s’en vont au Saguenay

L’organisation des Nord-Côtiers perd deux de ses hommes de hockey. Jean-Philippe Simard retourne dans son coin du Québec, le Saguenay. Le natif de Sept-Îles Louis-Philippe Canuel s’en va aussi dans cette région.

Jean-Philippe Simard aura été dans l’organisation des Nord-Côtiers durant un peu plus de dix ans. Celui qui a été embauché comme conseiller technique régional est devenu, avec le temps, coordonnateur à Hockey Côte-Nord. Il a également été entraîneur au sein de différentes équipes du programme au fil des années.

Il partira en août. Il joindra les rangs de Hockey Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il ne peut toutefois nommer, pour le moment, le titre qu’il occupera.

Parmi les initiatives dont il est le plus fier au niveau de Hockey Côte-Nord, Jean-Philippe Simard mentionne le point d’avoir séparé la gouvernance des opérations.

« On a mis en place un système d’évaluation de joueurs qui a fait en sorte que les gens des conseils d’administration dans les associations de hockey mineur ne s’occupaient plus de hockey au niveau opérationnel. »

Comme bon coup, il cite aussi le développement de la région avec un service de cliniques sur glace et aussi un service de formations continues adapté à la réalité régionale nord-côtière.

Le coordonnateur aura aussi fait avancer le hockey féminin dans les dernières années en solidifiant la structure actuelle.

La continuité d’une permanence à Hockey Côte-Nord est essentielle, selon lui, pour assurer le développement et attirer d’autres jeunes joueurs.

« La réalité de la région est différente des autres, mais c’est à nous à être innovateurs. Il faut sortir de la boîte quand on réfléchit à des idées. » Il dit avoir senti une ouverture des différentes associations au cours de ses mandats.

Comme adjoint

Après cinq saisons comme entraîneur-chef au sein des équipes des Nord-Côtiers M13 AAA ou M15 AAA, Louis-Philippe Canuel part de Sept-Îles pour le Saguenay. Il secondera Steve Thériault avec le M17 AAA.

« C’est la meilleure place où aller pour avancer dans ce métier. Je n’ai jamais été adjoint. Je pourrai me donner une bonne vision du coaching. Steve et moi, on se ressemble. Il a beaucoup d’expérience et il a gagné partout où il est passé. »

Dans cet autre rôle, Louis-Philippe Canuel sait que ce sera bon pour lui pour apprendre. « Steve pourra me challenger et me faire grandir comme coach pour gravir les échelons une étape à la fois », de dire le Septilien.

Le Saguenay était un choix logique pour lui, dans la continuité de la structure. Il pourra suivre l’évolution de hockeyeurs de la Côte-Nord.

Louis-Philippe Canuel était aussi responsable de la concentration hockey de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.