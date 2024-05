Québec créera une “équipe volante publique” pour aider la Côte-Nord

Une équipe volante publique d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires sera mise en place par Québec, la CSN et la FTQ pour prêter main-forte en priorité à la Côte-Nord et à l’Abitibi-Témiscamingue.

L’annonce a été faite jeudi après-midi, dans le contexte de la crise de manque de personnel qui frappe les deux régions depuis le début de la semaine.

“On sait maintenant que nos patients vont demeurer sur la Côte-Nord, ça, c’est extrêmement important. On a sauvé des services et on continue en ce sens là”, a réagi Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis.

L’équipe sera créée dans les prochaines semaines. Elle pourra être déployée en priorité dans les régions où la situation est critique. Elle offrira des conditions avantageuses pour le personnel œuvrant dans le réseau public.

“Le personnel de cette nouvelle équipe bénéficiera des avantages liés à la mobilité qui ont été négociés avec le Front commun, tout comme d’une grande flexibilité des horaires. Le tout s’appliquera à la signature des conventions collectives qui demeure une priorité. Les offres d’emploi seront affichées prochainement”, indique Québec, qui invite les personnes intéressées à déposer leur candidature à equipevolante@ssss.gouv.qc.ca

“Cette équipe volante a toujours été un élément central de notre plan pour mettre fin graduellement à la main-d’œuvre indépendante. Les nouvelles conventions collectives négociées avec le Front commun vont maintenant faciliter sa mise en place”, a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Peu présente publiquement depuis le début de la crise, la députée Champagne Jourdain a rappelé qu’elle et son collègue Yves Montigny habitent la région, tout comme leurs familles et leurs proches.

« Les réalités que les Nord-Cotiers vivent, on les vit aussi », a-t-elle affirmé. « On travaille depuis plusieurs jours à faire en sorte qu’il y ait le moins d’impacts possible et ce travail, ça ne se passe pas toujours devant les caméras, derrière un micro. On est activement mobilisé pour faire en sorte qu’on avance et c’est ce qui se passe. »