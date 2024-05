Baie-Comeau consomme beaucoup d’eau

L’installation de compteurs d’eau pour les industries, les commerces et les institutions (ICI) est exigée à Baie-Comeau. Ils seront mis en place dans la prochaine année en vue d’une tarification fonctionnelle d’ici deux ans.

« On est de gros consommateurs d’eau. On ne facture pas l’eau à son juste prix », déclare le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau.

C’est la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable qui exige que la Ville adopte cette mesure afin de réduire la consommation d’eau.

« Chaque municipalité a sa propre réalité en fonction des débits constatés de consommation moyenne par habitant. […] Quand on ne respecte pas les standards au Québec, le gouvernement nous indique ce qu’on devrait faire », explique M. Corriveau.

« À une période, on a dû faire plus de sensibilisation. On a fait des campagnes d’économie d’eau potable, on a mis l’escouade verte en place pour sensibiliser les gens, ajoute-t-il. On arrive dans un point où on doit mettre en place des mesures qui vont permettre de réduire la consommation moyenne par habitant. »

Tarification

« Les compteurs d’eau seront achetés pour un montant de quelque 500 000 $ par la Ville de Baie-Comeau, mais l’installation sera aux frais des ICI », précise le directeur général.

Un bilan des consommations permettra aussi d’établir la tarification volumétrique « pour que cela ne représente aucune perte pour la Ville de Baie-Comeau ».

Actuellement, Baie-Comeau n’a pas l’intention d’imposer des compteurs d’eau pour les résidences, précise le maire Michel Desbiens.