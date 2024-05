L’autrice baie-comoise Marie-Ève Hudon vient présenter son nouvel ouvrage

Mme Hudon s’arrêta quelques heures dans sa ville natale afin d’y révéler son deuxième roman à saveur littéraire Chick lit.

« Pourquoi ne pas aller m’installer quelques heures à la bibliothèque de mon enfance et qui sait, vous piquer une petite jasette », peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’autrice.

Marie-Ève Hudon qui a étudié au CÉGEP de Baie-Comeau en arts et lettres et qui par la suite, a complété un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale à l’Université de Sherbrooke a ajouté une corde à la guitare de sa carrière, soit celle d’autrice.

En mars 2023, la Baie-Comoise a sorti son premier roman intitulé Marieuse à temps partiel des éditions JCL. Un an plus tard, toujours avec la même boite d’éditions, elle présente Le B & B de Marie-Julie, son deuxième roman nouvellement arrivé.

Mme Hudon a d’ailleurs déjà en tête la sortie de son troisième roman où l’histoire de celui-ci se passera dans sa région native, la Côte-Nord.

Après plusieurs salons du livre, elle s’arrête à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, le 18 mai de 10 h à 12 h où ses deux romans seront disponibles sur place.