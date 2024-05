La saison des tiques est là; voici comment vous protéger

La saison des tiques commence aux États-Unis et les experts avertissent que les petites vampires pourraient être plus abondantes que jamais.

Selon certains chercheurs, un autre hiver doux et d’autres facteurs favorables signifient probablement que la population de tiques en 2024 sera égale à celle de l’année dernière, voire plus importante.

«La situation est très grave et ne fait qu’empirer», a estimé Susanna Visser, du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Des tiques de plus en plus variées pénètrent dans de nouvelles zones géographiques, apportant des maladies inhabituelles. Des espèces exotiques du sud, comme la tique de la côte du Golfe et la tique solitaire, sont détectées à New York et dans d’autres États du nord, par exemple.

Mais la tique dont les experts se méfient le plus est la tique commune à pattes noires, que l’on trouve principalement dans les forêts et qui propage la maladie de Lyme. Les taux d’infection commencent à atteindre leur maximum en mai, et les autorités sanitaires américaines estiment que près d’un demi-million d’infections par la maladie de Lyme se produisent chaque année.

Voici un aperçu de ce qui est attendu cette année et de la manière dont vous pouvez vous protéger.

FAITS SUR LES TIQUES

Les tiques sont de petits parasites suceurs de sang à huit pattes ― des arachnides et non des insectes ― qui se nourrissent d’animaux et parfois d’êtres humains. Certaines tiques sont infectées par des germes qui peuvent provoquer des maladies, et elles transmettent ces germes lorsqu’elles mordent.

Il n’existe pas d’estimation largement acceptée du nombre de tiques d’une année à l’autre, mais les scientifiques s’accordent à dire qu’elles constituent un risque sanitaire de plus en plus courant dans de vastes régions des États-Unis.

Les tiques à pattes noires ― également connues sous le nom de tiques du cerf, puisqu’elles se nourrissent de cerfs ― comptent parmi les tiques les plus répandues dans la moitié est des États-Unis. Elles étaient nombreuses il y a des siècles, puis ont diminué lorsque les forêts ont été abattues et les cerfs chassés, avant de réapparaître avec les cerfs et les banlieues boisées. Les tiques ont quitté les poches de la Nouvelle-Angleterre et du Midwest pour s’étendre au Sud et aux Grandes Plaines.

Les populations de tiques varient tout au long de l’année et leur nombre dépend de plusieurs facteurs. Elles aiment le temps chaud et humide, et on peut en voir davantage après un hiver doux. Le nombre de cerfs et de souris disponibles pour se nourrir joue également un rôle.

Dans l’ensemble, la population de tiques à pattes noires est en expansion depuis au moins quatre décennies, selon les chercheurs.

«Il s’agit d’une épidémie au ralenti», a déclaré Rebecca Eisen, biologiste de recherche au CDC et spécialiste des tiques.

PRÉVISIONS POUR LA SAISON DES TIQUES 2024

Les conditions météorologiques peuvent jouer un rôle dans la gravité de la saison des tiques.

Les hivers très froids et secs peuvent réduire les populations de tiques, mais les hivers récents ont été doux, une tendance que certains attribuent au changement climatique.

Comme l’explique Scott Williams, chercheur sur les tiques à la Connecticut Agricultural Experiment Station, «les hivers ne limitent plus les populations de tiques».

Les tiques peuvent supporter la chaleur, mais ont tendance à presque hiberner lorsque l’été est sec. C’est ce qui s’est passé dans le Maine entre 2020 et 2022, a indiqué Chuck Lubelczyk, écologiste des vecteurs à l’Institut de recherche MaineHealth.

Mais l’année dernière a été très humide et l’activité des tiques s’est multipliée dans le Maine, l’État où l’incidence de la maladie de Lyme est la plus élevée du pays. Les prévisions des services météorologiques annoncent des températures et des précipitations plus élevées, de sorte que «sur papier, au moins, ça pourrait être une très bonne année pour les tiques», a prévenu M. Lubelczyk.

Dans le Wisconsin, les tiques adultes sont restées dehors plus longtemps que d’habitude en raison d’un hiver doux. Les nymphes de tiques commencent à émerger et le printemps humide prépare le terrain pour que la population soit robuste, a estimé Xia Lee, entomologiste au département des services de santé du Wisconsin.

Idem pour New York.

«Ce sera aussi grave que l’année dernière, voire pire», a averti Saravanan Thangamani, qui étudie les tiques et les maladies transmises par les tiques à l’université médicale SUNY Upstate de Syracuse.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE LYME?

Toutes les tiques ne sont pas infectées par des germes pathogènes ― environ 20 à 30 % des nymphes de tiques à pattes noires qui émergent dans le nord-est et le Midwest ce printemps et cet été seront porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, selon les estimations des experts.

Les symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement entre trois et trente jours après la morsure et peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et une éruption cutanée ressemblant à un œil de bœuf. Si vous avez été mordu et que vous présentez des symptômes, consultez un médecin pour recevoir un traitement antibiotique.

COMMENT ÉVITER LES TIQUES

Selon les experts, la meilleure chose à faire est de prendre des mesures pour éviter les morsures de tiques.

Si vous allez à l’extérieur, repérez les zones boisées et les endroits où les terrains herbeux commencent à déborder sur les zones boisées. Les tiques ont tendance à se percher sur la végétation au niveau des chevilles, les pattes supérieures tendues, en attendant de s’accrocher à un chien ou à un humain qui ne se doute de rien.

Essayez de marcher au milieu des chemins, portez des vêtements clairs et traités à la perméthrine et utilisez des répulsifs homologués par l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

COMMENT VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE TIQUES

Lorsque vous rentrez à l’intérieur, vérifiez qu’il n’y a pas de tiques. Elles peuvent se trouver n’importe où sur le corps humain, mais les endroits les plus courants sont autour de la taille, derrière les genoux, entre les doigts et les orteils, sur les aisselles, dans le nombril et autour du cou ou à la racine des cheveux.

Les tiques sont plus difficiles à voir lorsqu’elles sont jeunes, il faut donc les regarder attentivement et les retirer immédiatement à l’aide d’une pince à épiler.