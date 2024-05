Projet éolien dans la Manicouagan : contrat de 30 ans avec Hydro-Québec

Le Conseil des Innus de Pessamit, Innergex et la MRC de Manicouagan ont signé un contrat d’achat de 30 ans avec Hydro-Québec pour l’électricité qui sera produite par le projet éolien de 300 MW, près du poste Outardes.

« La concrétisation de cette première étape importante marque notre détermination à exercer une souveraineté énergétique sur le Nitassinan », a déclaré Marielle Vachon, cheffe de la Première Nation des Innus de Pessamit.

« Ayant une participation majoritaire, pleine et entière dans ce projet éolien envisagé, nous sommes assurés que celui-ci se développera d’une manière respectueuse des droits ancestraux, de la culture et des valeurs de notre communauté en plus de promouvoir son développement économique et social », a-t-elle ajouté.

De son côté Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex, croit qu’en plus de la production d’électricité, le projet apportera des retombées économiques importantes.

« Ensemble, nous œuvrons à créer un avenir énergétique inclusif, durable et porteur de changement pour les communautés autochtones et locales », a-t-il fait savoir.

« La signature de cette entente par nos communautés respectives marque une étape importante, non seulement dans le développement du projet éolien Peshu Napeu, mais également dans notre engagement commun envers la transition énergétique et le développement durable », a poursuivi Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan.

Peshu Napeu

Le projet éolien Peshu Napeu est nommé en hommage à Barnabé Vachon, qui était connu par les Innus de Pessamit sous le nom de Peshu Napeu signifiant en innu Homme Lynx. M. Vachon était une figure respectée au sein de sa communauté, mais aussi un pionnier dans la défense des droits et des intérêts de son peuple.

En 1973, M. Vachon a été l’un des premiers Innus à exprimer publiquement ses préoccupations concernant le manque de consultation des Innus de Pessamit lors de la construction du barrage Manic-5. Son plaidoyer passionné en faveur de la consultation a souligné l’importance des voix autochtones dans les processus de prise de décision concernant les projets d’aménagement du territoire et a ouvert la voie à une plus grande reconnaissance des droits des autochtones.

Stabilité financière

Le contrat d’achat d’électricité à long terme est structuré comme un contrat de prise ferme de l’énergie, indexé selon un pourcentage prédéfini de l’indice des prix à la consommation, « assurant une stabilité financière et une protection contre l’inflation », indique-t-on par voie de communiqué.

Le 26 janvier 2024, le projet éolien Peshu Napeu a été sélectionné dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec. À sa mise en service commerciale prévue pour 2029, le projet produira suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de 60 000 foyers.

« Le processus de développement du projet suit son cours et la population continuera d’être consultée et tenue informée sur le projet afin de maintenir la collaboration avec les communautés et ainsi garantir le succès de ce projet qui bénéficiera aux générations futures », précisent les partenaires.

Le projet est sujet à l’exécution de contrats avec les fournisseurs, et devra compléter avec succès les processus de demande de permis et répondre aux exigences réglementaires.

Rappelons que les parts du projet sont divisés ainsi : Conseil des Innus de Pessamit (39 %) et Innergex (38 %) et MRC de Manicouagan (23 %).