Gala RSEQ Côte-Nord : sept prix pour les écoles de l’Estuaire

Les représentants du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont une fois de plus brillé lors du Gala d’excellence annuel de Réseau du sport étudiant (RSEQ) de la Côte-Nord qui était présenté à l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, le 17 mai. Ils ont décroché 7 des 16 prix décernés au cours de la soirée.

Du côté des honneurs individuels, Marilou Dufour de l’école Marie-Immaculée des Escoumins et Clovis Jean de l’école St-Luc de Forestville ont respectivement mérité le titre d’Élève féminine et Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études.

Au secondaire, Emy Poirier de la polyvalente des Rivières de Forestville a quant à elle décroché le titre d’Élève féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études pendant que Jacob Lévesque de la polyvalente des Baies méritait le titre de Personne ayant le plus contribué au développement des saines habitudes de vie dans son milieu.

Toujours au secondaire, mais sur le plan collectif, l’équipe cadette de basketball des Vikings de la polyvalente des Baies a remporté le titre d’Équipe féminine de Division 3 par excellence pendant que les badistes Thomas Gilbert et Julien Laurencelle du Phénix de la polyvalente des Berges des Bergeronnes se voyaient attribuer le titre d’Équipe masculine de Division 3 par excellence, eux qui évoluaient cette année dans la catégorie juvénile.

Finalement l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau a mis la main sur le titre d’École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.

En route vers la Gala provincial

Parmi l’ensemble des lauréats de la soirée du 17 mai, cinq dossiers ont retenu l’attention du jury provincial et seront donc en lice pour l’obtention des grands honneurs lors du Gala d’excellence qui aura lieu à Québec, le vendredi 7 juin.

C’est le cas de Marilou Dufour, Emy Poirier, Jacob Lévesque et de l’école secondaire Serge-Bouchard, qui font partie des trois dossiers retenus parmi ceux présentés dans l’ensemble du Québec à titre de finalistes de leur catégorie respective.

Ismaël Fontaine de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles fait lui aussi partie des finalistes provinciaux dans la catégorie Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive.

Autres lauréats régionaux

En plus des catégories précédemment citées, sept autres prix ont été décernés lors de la soirée à laquelle ont assisté près de 150 personnes.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction des écoles de son territoire de même qu’aux équipes-écoles pour féliciter les élèves-athlètes ainsi que l’école secondaire Serge-Bouchard, honorés dans le cadre de cet événement de reconnaissance, mais aussi les finalistes des différentes catégories et ceux qui ont participé aux activités tout au long de l’année.

« Nous profitons également de l’occasion pour remercier l’ensemble des personnes, membres du personnel, entraîneurs, bénévoles et autres adultes ayant encadré nos élèves afin de leur permettre de participer aux nombreuses activités sportives offertes sur le territoire sous la coordination du RSEQ de la Côte-Nord », conclut la régisseuse aux communications au CSS de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

