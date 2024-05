Le Centre des arts de Baie-Comeau dévoile sa programmation Automne 2024

Les passionnés de culture et de divertissement peuvent d’ores et déjà se réjouir, le Centre des arts de Baie-Comeau a levé le voile sur sa programmation automnale 2024. Promettant une saison riche en émotions et en découvertes musicales, une palette vibrante d’artistes incontournables est à prévoir pour la nouvelle saison. Voici ce qui vous attend de septembre à décembre.

Septembre

Dès le samedi 7 septembre, le Centre des arts ouvrira ses portes avec une performance de Souldia, suivie le 10 septembre par le talentueux Bobby Bazini. Le divertissement sera à l’honneur le 13 septembre avec la représentation de Broue, pour une soirée placée sous le signe de l’humour et de la camaraderie.

Les rythmes envoûtants de Kattam et ses tam-tams résonneront dans la salle le 22 septembre, tandis que la voix envoûtante de Beyries s’enflammera le 24 septembre. Les amateurs de théâtre seront servis le 26 septembre avec Pendant que les champs brûlent, une pièce qui promet de susciter réflexion et émotion pour une première mondiale.

Le dernier week-end de septembre sera marqué par la présence du groupe Salebarbes, qui assurera le show les 28 et 29 septembre, offrant ainsi un spectacle musical folklorique.

Octobre

Octobre débutera sous les rires avec Boucar Diouf le 2, suivi d’une expérience rock avec Styx Expérience le 11 octobre. Deux femmes en or foulera le parquet le 15 octobre pour une adaptation libre et contemporaine de la comédie érotique écrite en 1970. Le quatuor Cobalt enchantera le public le 23 octobre avec son répertoire de musiques de film et de comédie musicale, alors que Pierre Flynn offrira une performance intimiste le 26 octobre. Minuit quelque part clôturera le mois le 29 octobre dans un spectacle de danse envoûtant.

Novembre

Le mois de novembre s’annonce tout aussi captivant avec des artistes tels que Christine Morency le 2 novembre qu’on ne présente plus. Carl Mayotte sera présent le 5 novembre pour un concert jazz suivi d’Irvin Blais le 8 novembre. La pièce de théâtre Le Nœud prendra la scène le 14 novembre avant de laisser place à Marie-Denise Pelletier le 16 novembre.

La diversité des talents sera également mise en lumière avec des représentations variées comme celles de Nicolas Noël le 17 novembre ou de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques le 19 novembre. La fin du mois de novembre sera marquée par la présence de Willows le 20, promettant une soirée empreinte d’émotions.

Décembre

Décembre n’est pas en reste avec la venue de l’humoriste français Jérémy Demay le 4 décembre suivi du spectacle de danse Les jolies choses le 9 décembre. Une représentation mêlant théâtre, cirque et lutte par Slam ! aura lieu le 14 décembre pour clôturer le mois.

Le Centre des arts n’oublie pas de mettre en avant les talents locaux, avec notamment l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord le 21 septembre, la Chorale Ste-Amélie le 1er décembre et l’École de musique de la Côte-Nord le 22 décembre.

Pour la saison 2025, quelques noms ont déjà été annoncés tels que Atchoum, Arthur l’aventurier, El Botinière ou encore Hocus Pocus.