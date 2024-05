La Fondation SSSM rend hommage à un dévoué bénévole

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM) a rendu un bel hommage à Serge Lepage, dévoué bénévole depuis 26 ans pour Opération Enfant Soleil, le 21 mai.

Cet événement a eu lieu en compagnie de médecins et d’employés de l’unité Mère-Enfant à l’Hôpital Le Royer. La Fondation SSSM a remis cet hommage puisqu’elle est responsable des dossiers Opération Enfant Soleil pour le secteur Manicouagan et Haute-Côte-Nord.

Serge Lepage a choisi la cause d’Opération Enfant Soleil puisqu’il a souffert d’une méningite lorsqu’il était plus jeune. Jusqu’à présent, il a amassé 736 000 $ et son objectif est de se rendre à 1 million de dollars.

« La sollicitation, ce n’est pas toujours facile, mais je suis fier de pouvoir dire que l’argent récolté ici revient dans notre région », mentionne M. Lepage.

La Fondation SSSM a remercié monsieur Lepage pour son incroyable dévouement pour la cause d’Opération Enfant Soleil.

« C’est grâce à des personnes de cœur tel que lui que nous pouvons faire la différence pour les enfants malades de notre région », précise Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM.

La Fondation a également profité de cette occasion pour remercier l’engagement des employés du CISSS qui ont contribué de près ou de loin à développer des projets pour la Manicouagan.

L’implication de la Fondation auprès d’Opération Enfant Soleil

La Fondation SSSM est à la coordination de toutes les demandes de projets pour Opération Enfant Soleil pour le secteur Haute-Côte-Nord Manicouagan. Son équipe travaille en étroite collaboration avec le personnel du CISSS afin de développer des projets concrets pour les jeunes d’ici.

Cette année, Opération Enfant Soleil remettra 94 800 $ à la Fondation SSSM. Une partie de cette somme servira à poursuivre le projet de salle multisensorielle pour le Centre de protection et de réadaptation de la jeunesse de Baie-Comeau ainsi qu’à l’achat d’un bilirubinomètre pour le CLSC de Forestville.