Le conseil municipal de Ragueneau veut déclarer le maire inapte à faire son travail

Le conseil municipal de Ragueneau intente une « action en déclaration d’inhabilité » contre le maire Raymond Lavoie.

Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité par les conseillers lors de la séance ordinaire du 21 mai.

« La conduite du maire porte sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession », a indiqué la conseillère Huguette Tremblay, en lisant la résolution aux affaires nouvelles.

Ladite résolution relate aussi que : « Depuis qu’il est en poste, le maire a commis et commet à répétition des actes dérogatoires à la loi et au code d’éthique et de déontologie. […] Ces actes ont atteint un paroxysme quand le maire a congédié le directeur général et greffier-trésorier de la municipalité de façon aussi cavalière qu’illégale et injustifiée. »

Pas le seul

En entrevue avec Le Manic au lendemain de la séance, Raymond Lavoie réplique ne pas être le seul à « violer le code de déontologie ».

« Les conseillers et le dg violent le code et il n’y a pas de problème. Mais moi, quand je fais une erreur, ils me mettent une résolution comme ça », affirme-t-il. « C’est aussi encore des frais », ajoute l’élu.

Plusieurs manquements lors des séances ont été notées par le premier magistrat, qui a lui aussi déjà porté plainte. Ce dernier tient aussi à préciser que le directeur général, Steve Berthiaume, est toujours en poste. Il s’est aussi excusé auprès de lui après avoir tenté de le congédier.

Avocat

Le conseil de Ragueneau demande à la Cour supérieure de déclarer le maire « incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge » et mandate la firme d’avocat Simard Boivin Lemieux pour « accomplir toutes les démarches et procédures judiciaires ».

« Il n’y aura aucun commentaire, aucune question concernant cette résolution », a déclaré Mme Tremblay après avoir lu la résolution.

« C’est quasiment de la dictature », s’est alors exclamé un citoyen dans la salle.

