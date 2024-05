Trois artistes seront en résidence à la Station Uapishka

Pour la première résidence de recherche à la Station Uapishka, PANACHE art actuel a choisi trois artistes parmi les 75 candidatures reçues. Ce sont donc Lydia Mestokosho Paradis d’Ekuanitshit, Anne-Marie Bouchard de Québec et Boris Dumesnil-Poulin de Saguenay qui seront les invités d’honneur.

Du 21 septembre au 6 octobre, les artistes travailleront à partir de la station, qui est une installation d’écotourisme et station de recherche scientifique opérée en cogestion avec le Conseil des Innus de Pessamit et la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU).

Un peu plus sur les artistes

Lydia Mestokosho-Paradis détient une maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à Chicoutimi. À travers son emploi d’agente culturelle à la maison de la culture innue de sa communauté et son art, son but est de soutenir la transmission de la culture et de langue innue, de lui rendre hommage.

De son côté, Anne-Marie Bouchard vit et travaille à Québec. Elle réalise des films et vidéos depuis 1999 et crée des installations depuis 2001. Ses réalisations s’inscrivent dans un cinéma expérimental, d’art et d’essai. Ses œuvres vidéographiques ont été présentées lors de nombreux festivals internationaux.

Boris Dumesnil-Poulin, quant à lui, détient une maîtrise en Studio Arts à l’Université Concordia, dans le profil Intermedia. Il développe dans ses projets un travail sur l’image filmique et de synthèse, la narration et la voix, fondé sur une recherche plastique, poétique et numérique reliant l’insondable, la téléportation et le non humain.