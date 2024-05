Michelle Desrochers fera rire la Côte-Nord

Pour Michelle Desrochers, l’humour n’est pas qu’une carrière, c’est un héritage familial. À 29 ans, cette humoriste originaire de Châteauguay raconte avec passion comment l’humour a toujours occupé une place centrale dans sa vie. Elle présentera son premier one-woman show au Centre des arts de Baie-Comeau le 31 mai et le lendemain à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles.

« L’humour, c’était instinctif pour moi et un passage obligé dans ma famille. Chez nous, c’est extrêmement valorisé l’humour et la prise de parole. On était 4 enfants, alors quand on avait la parole, il fallait que ça soit drôle ou intéressant », confie l’humoriste sur ses débuts.

Elle évoque des influences familiales marquées, mêlant l’humour croustillant de sa mère et les jeux de mots souvent décalés de son père. « Je porte le bagage de ma famille et l’amour qu’on a pour l’humour », dit-elle en souriant.

Ses inspirations

Les inspirations de Michelle sont profondément ancrées dans son quotidien et sa propre expérience de vie. « Il y a beaucoup d’autodérision, et une obsession avec la nourriture qui me vient de ma vie. C’est une problématique que beaucoup de gens vivent, la passion pour la nourriture, la gourmandise et trouver son équilibre là-dedans », déclare-t-elle.

Elle explique comment son humour est à la fois personnel et avec une touche de personnage scénique. « Mon quotidien est ma plus grande inspiration. Sur scène, les humoristes vont faire un zoom sur certains défauts et qualités qu’on a dans la vraie vie. J’ai exagéré ce côté-là de vieille dame extérieure dont je parle dans mon spectacle. Ça vient de mon côté maternel qui aime prendre soin, mon côté vintage », confie-t-elle.

Un premier spectacle

L’humoriste est en pleine tournée de son premier spectacle solo, un projet mûri depuis près de cinq ans, dont deux années consacrées au rodage de celui-ci. « C’est un long processus qui a duré presque 5 ans. L’état d’esprit, c’est surtout la fierté et le plaisir », raconte-t-elle. Chaque soir passé sur scène a été une brique ajoutée à son édifice comique.

Elle parle avec enthousiasme de ce voyage artistique et de sa passion pour les rires. « Le plaisir de faire rire, j’adore ça. C’est une attitude un peu junkie, car je reviens toujours à ça, le rire qui explose dans ma salle. C’est avec beaucoup de fierté que je présente ce spectacle-là. »

Son spectacle, intitulé Pelote, est une fusion d’humour de stand-up à l’américaine et de touches personnelles. « C’est un spectacle très punché, avec beaucoup de blagues rapides. Le rire est constant et on rajoute à ça une couche d’émotivité qu’on me connaît et l’authenticité dans les sujets », raconte Michelle.

Le titre de son spectacle, Pelote, est riche en significations et en jeux de mots, tout comme son humour. « J’aime beaucoup les doubles sens, les contradictions, les antithèses. Avec Pelote, je trouvais qu’on évoquait bien ma vieille dame intérieure et, en même temps, avec un petit clin d’œil avec certaines blagues plus “en dessous de la ceinture” disons », rit l’artiste.

Ce titre résume parfaitement son style unique, mélangeant douceur et piquant, et prépare le public à une expérience à la fois authentique et surprenante. « Mon humour n’est pas du tout vulgaire, mais j’ai plus le don de la métaphore croustillante. Je voulais un titre qui invite tout le monde en mettant en garde sur les différents sujets que je peux aborder. »

Rendez-vous sur la Côte-Nord

Pour Michelle, chaque représentation est unique grâce à son interaction directe avec le public. « Indépendamment de la ville où je vais, je m’adapte et je parle avec le public. J’ai cette capacité-là d’échanger et d’adapter », souligne-t-elle.

Elle est particulièrement enthousiaste à l’idée de se produire pour la première fois avec son propre spectacle à Baie-Comeau et Sept-Îles. « C’est la première fois que j’y vais pour faire mon spectacle à moi, et j’ai très hâte de retrouver la Côte-Nord et surtout les gens de la Côte-Nord », conclut-elle.