Embargo acquiert les activités événementielles de Sonorisation Trans Musical

Le groupe Embargo accentue sa présence sur le territoire nord-côtier en faisant l’acquisition des activités événementielles de l’entreprise Sonorisation Trans Musical de Baie-Comeau.

Après plusieurs mois de collaboration, les équipes du Groupe Embargo et de Sonorisation Trans Musical ont conclu une entente majeure pour les deux entreprises et pour la région de la Côte-Nord.

Cette transaction stratégique permettra à Embargo de poursuivre sa croissance tout en assurant la continuité des services offerts depuis des années par Sonorisation Trans Musical. Les résidents de la Côte-Nord pourront ainsi continuer de bénéficier de services événementiels de qualité incluant la gestion de projets, la sonorisation, l’éclairage et le multimédia.

Simon Philibert, président du Groupe Embargo, exprime sa satisfaction quant à ce rachat : « Depuis plus de 18 ans, je travaille dans le domaine de l’événementiel et des spectacles à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord. Au fil des ans, on a développé nos services aux quatre coins de la province. Cette acquisition nous permettra d’assurer une présence et une implication importante dans notre région natale et on en est très fier! »

Quant au propriétaire de Sonorisation Trans Musical, Vincent Blackburn, il est heureux de laisser son entreprise entre de bonnes mains, à l’aube de sa retraite.

« La croissance des dernières années est encourageante pour la suite. Je suis très fier que ce projet se concrétise après plusieurs mois de collaboration avec Simon et Julien du Groupe Embargo. Je ne pars pas tout de suite, c’est un plaisir pour moi de continuer ma collaboration avec eux et notre clientèle pour les prochaines années », témoigne M. Blackburn.

« Le développement de la Côte-Nord est dans nos priorités depuis le tout début. Grâce à la présence d’une équipe sur le terrain à Baie-Comeau et à Sept-Îles nous pourrons développer de nouveaux projets pour la région. Nous en sommes très fiers, car c’est d’où on vient », affirme Julien Perron, directeur général d’Embargo Événements.

Le Groupe Embargo est désormais prêt et équipé pour entreprendre de nouveaux projets sur toute la Côte-Nord. Fondée en 2011, l’entreprise spécialisée dans l’événementiel, le spectacle et les médias et compte plus d’une dizaine d’employés partout dans l’est du Canada.