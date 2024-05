De la visibilité pour un auteur en herbe de Baie-Comeau

Un Baie-Comois verra son texte publié dans un livre très populaire auprès des jeunes. L’œuvre de Félix Lapierre, élève de l’école Leventoux, a été choisie parmi quelque 75 textes soumis aux quatre coins de la province et même ailleurs au pays.

C’est la deuxième année consécutive qu’un jeune de Baie-Comeau apparaît dans Mon gros livre épais de l’auteur Daniel Brouillette.

Le texte de Félix Lapierre porte sur la zoothérapie. L’enseignante Julie Harel a invité ses élèves de sixième année à participer, sur une base volontaire, au concours d’écriture lancé par Daniel Brouillette afin d’agrémenter son ouvrage de plus de 300 pages.

Mon gros livre épais, publié aux Éditions Les malins, en sera l’an prochain à sa sixième édition.

Signé par l’auteur et ex-enseignant Daniel Brouillette, l’ouvrage est décrit comme un guide drôle et pertinent regroupant autant des textes sur l’actualité que des palmarès variés, des jeux, des jeux-questionnaires et un abécédaire.

L’édition 2025, contenant le texte de Félix Lapierre de Baie-Comeau, sera publiée à l’automne.