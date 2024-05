Un appel aux golfeurs de Baie-Comeau

Un tournoi de qualification local du Scramble RBC PGA se tiendra le 22 juin à Baie-Comeau. Les gagnants de chaque tournoi de qualification local sont invités à participer à l’une des treize finales régionales qui se tiendront plus tard cet été.

De plus, les gagnants des finales régionales auront la chance de participer et de gagner un championnat national au Cabot Links Golf Course en Nouvelle-Écosse à l’automne.

Rappelons que le Scramble RBC de la PGA est le plus important programme de golf amateur au Canada et se déroule à plus de 170 endroits.

L’inscription à l’événement de Baie-Comeau se termine le 12 juin. La compétition est ouverte aux équipes de quatre golfeurs amateurs admissibles qui ont tous un handicap Golf Canada à jour et qui sont âgés de 19 ans et plus.











Le programme n’a cessé de croître d’année en année, avec l’an dernier plus de 12 000 participants d’un bout à l’autre du pays. Pour s’inscrire ou consulter la liste complète des qualifications locales dans leur région, les golfeurs peuvent visiter le site rbcpgascramble.com/qualifications-locales.



